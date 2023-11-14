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    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    9 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    21 комментарий
    14 ноября 2023, 11:12

    Эксперты рассказали о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму, рассказали близкие к крупнейшим компаниям и Российскому союзу промышленников и предпринимателей источники.

    Согласно их информации и данным высокопоставленного федерального чиновника, правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке, передают «Ведомости».

    Так, с одной стороны, присутствует двойная конвертация – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой стороны, создаются дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

    При этом подход к возврату рублевых доходов возник из формулировок постановления правительства, которое разъясняет принципы нового механизма. В частности, компаниям нужно продавать на валютном рынке 90% валюты, зачисленной на счета в российских банках, но не менее половины общей суммы «денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

    Как отметил представитель Минфина, новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту и обратно в России.

    При этом если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки.

    «Зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

    Высокопоставленный федеральный чиновник также добавил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

    Так, целью норматива на продажу внешней выручки остается сохранение валюты на зарубежных счетах.

    «Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно», – заключил он.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой.

    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

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    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    11 ноября 2023, 13:20
    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны

    Глава Газпрома Миллер: Российский газ продолжает поступать в якобы отказавшиеся от него страны Европы

    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский газ есть на европейском рынке и не в малых объемах, он продолжает поступать в страны, которые якобы от него отказались, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    Газпром по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, затем голубое топливо из России поступает в другие европейские страны, заявил Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

    «Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», – отметил глава Газпрома.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль спрогнозировала смещение поставок российского газа в Центральную Азию вместо Запада.

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    11 ноября 2023, 14:08
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было просто психологической спецоперацией украинских спецслужб.

    «Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее», – сказал Гагин, передает РИА «Новости». «Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей», – добавил он.

    Гагин заявил, что на самом деле психологической операцией были обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз.

    Ранее стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления.

    Коментарии (17)
    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

    Коментарии (6)
    11 ноября 2023, 11:50
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников обнаружили и нейтрализовали в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) узел связи, использовавшийся украинскими военными.

    Российские бойцы атаковали узел связи с помощью FPV-дрона «Гастелло», цель находилась на крыше ТЦ «Дом быта» в городе Середина-Буда Сумской области, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами бронетехники ВСУ.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    11 ноября 2023, 11:36
    Конфликт на Украине сказался на гигиене немцев

    Berliner Morgenpost: Немцы стали реже мыться после начала спецоперации России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Германии стали реже принимать душ из-за роста цен после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, пишет Berliner Morgenpost.

    Немцы сократили потребление воды из-за роста цен на энергоносители после начала СВО на Украине, принятие душа для них стало более короткой, редкой и холодной процедурой, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost, передает РИА «Новости». В прошлом году об этом заявил 51% опрошенных, в этом – 57%.

    По данным газеты, каждый второй немец оборудовал свое жилье водо- и энергосберегающими системами, 19% заявили, что планируют сделать это в будущем. Тем, кто не хочет переплачивать за «лишнее» потребление воды, издание рекомендует заменить принятие ванны душем, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой.

    Ранее глава министерства энергетики России Николай Шульгинов рассказал, когда в Европе подешевеет газ.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 16:59
    Слуцкий: Украине придется осознать необходимость возврата к переговорам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров» все активнее продвигается в западном истеблишменте. По его словам, у Украины  не останется выбора, ей рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, и эти переговоры будут на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария», передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад спешно меняет риторику «на фоне «предсмертных судорог» киевской хунты» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слуцкий напомнил о заявлениях экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Лидер ЛДПР уточнил, что «и в далеком будущем» не стоит верить в победы Украины.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

    Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 14:25
    Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны России за прошедшие сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Запорожья и перехватила пять снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, сбито 38 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские силы уничтожили 534 самолета, 254 вертолета, 8829 БПЛА, 441 ЗРК, 13346 танков и других боевых бронемашин, 1183 боевые машины РСЗО, 7059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15194 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила четыре дрона в Брянской области.

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    13 ноября 2023, 20:44
    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами

    Источник: Второй спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетит в Москву 14 ноября

    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован 14 ноября в аэропорт Домодедово, сообщил местный источник.

    Как указал источник, вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России в Домодедово предварительно должен состояться во вторник. По его словам, на борту самолета будут находиться около 100 россиян, которых вывезли из сектора Газа через КПП Рафах в понедельник, передает РИА «Новости».

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 13:08
    Россиян начали эвакуировать из сектора Газа

    МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

    Россиян начали эвакуировать из сектора Газа
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валентина Григоренко

    Первые российские граждане эвакуированы из сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как указали в ведомстве, МЧС России совместно с российскими дипломатами провели работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Отмечается, что сейчас пункт пропуска пересекают россияне, которые пожелали покинуть зону конфликта, передает ТАСС.

    В МЧС подчеркнули, что на месте людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой, пишет РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что все россияне, которые сегодня пересекут границу, будут отправлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

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    12 ноября 2023, 10:32
    Гости выставки «Россия» ощутили морской ветер Камчатки

    Гостья выставки «Россия»: Организаторы смогли передать силу и мощь Камчатского края

    Гости выставки «Россия» ощутили морской ветер Камчатки
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выставка «Россия» вдохновляет повторить в реальной жизни виртуальный маршрут Владивосток – Хабаровск – Камчатка, пройденный на ВДНХ, сказала газете ВЗГЛЯД посетительница форума Оксана Уварова. Ранее на выставке открылся стенд Сахалина и Курил.

    «Мой дедушка служил во Владивостоке. Он много рассказывал о том, насколько красив Дальний Восток, показывал массу фотографий океана и местных пейзажей. Еще в детстве его рассказы о другом конце России завораживали меня. Даже в школе, когда все писали сочинение на тему путешествий, я написала: «Хочу в Приморье!», – рассказала посетительница выставки Оксана Уварова.

    «Если честно, на выставку я пришла только ради стендов дальневосточных регионов. Мне очень хотелось побывать там хотя бы так – через рассказы местных жителей и интересные интерактивы, которые проводятся в павильонах. Я даже наметила небольшой маршрут для будущего путешествия», – отметила она.

    «Меня поразил стенд Камчатского края. Организаторам удалось передать силу и мощь этих далеких земель. Вместе с другими гостями я будто бы оказалась в горной пещере. Новейшие технологии позволили с головой окунуться в солнечные и ненастные дни полуострова. Внутри экспозиции даже лил дождь и дул морской ветер!», – поделилась гостья.

    «А в финале мы наблюдали извержение вулкана. Нам даже подарили кусочек застывшей лавы. Для себя я решила, что обязательно повторю эту прогулку, но уже вживую. Мой маршрут начнется с Владивостока, потом заеду в Хабаровск и уже оттуда помчусь на Камчатку. Я очень благодарна выставке «Россия» за то, что она сделала Дальний Восток чуточку ближе!», – резюмировала Уварова.

    Ранее на Международной выставке-форуме «Россия» открылся стенд Сахалина и Курил, представляющий собой часть корабля с большим экраном, на котором демонстрируются ролики о природе региона и его экономических достижениях , сообщает пресс-служба выставки.

    Посетители могут отправиться в VR-путешествие, увидеть макеты агломерации, нефтегазовой платформы и рыболовного сейнера. На носу корабля – арт-объект в виде краба, а снизу установлены экраны с изображением подводного мира Сахалина и Курил. Гости участвуют в викторинах, интерактивных играх и розыгрышах туров на Сахалин.

    Известно, что только за первые несколько дней выставку «Россия» в Москве посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала, как выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.

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    14 ноября 2023, 10:28
    В Минобрнауки предложили снизить цену экзаменов для мигрантов более чем втрое

    Tекст: Александра Юдина

    В Минобрнауки предложили установить для мигрантов единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу в размере 1 тыс. рублей.

    На сайте проектов нормативно-правовых актов указано, что предлагается установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента в 1 тыс. рублей.

    Также, согласно действующим правилам, для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патента – 3,8 тыс. рублей.

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    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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