Эксперты рассказали о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

Tекст: Александра Юдина

Согласно их информации и данным высокопоставленного федерального чиновника, правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке, передают «Ведомости».

Так, с одной стороны, присутствует двойная конвертация – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой стороны, создаются дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

При этом подход к возврату рублевых доходов возник из формулировок постановления правительства, которое разъясняет принципы нового механизма. В частности, компаниям нужно продавать на валютном рынке 90% валюты, зачисленной на счета в российских банках, но не менее половины общей суммы «денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

Как отметил представитель Минфина, новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту и обратно в России.

При этом если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки.

«Зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Высокопоставленный федеральный чиновник также добавил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Так, целью норматива на продажу внешней выручки остается сохранение валюты на зарубежных счетах.

«Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно», – заключил он.

Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой.