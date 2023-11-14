В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.8 комментариев
Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову»
Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову» на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении у Серебрянского лесничества авиация нанесла удары по подразделениям украинской бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
Также под ударами оказался 15-й полк нацгвардии Украины. У Торского участка отражены атаки штурмовых групп ВСУ. Российская артиллерия поразила около 170 целей у населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удары по двум районам скопления украинских сил. ВСУ потеряли до 150 военных и пикап, передает РИА «Новости».
Напомним, издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли, по оценке Вашингтона, 190 тыс. убитыми и ранеными. На Украине прошли митинги с требованием демобилизации.