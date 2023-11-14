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    Трамп боится отравиться Украиной
    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
    ВСУ боятся отступления до Львова
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    Стал известен дефицит бюджета США в октябре
    Украинские СМИ сообщили о возможной отставке трех командующих ВСУ
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма
    Названа стоимость билетов на новогодний балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    21 комментарий
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    47 комментариев
    14 ноября 2023, 07:41

    Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову»

    Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову» на Краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении у Серебрянского лесничества авиация нанесла удары по подразделениям украинской бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Также под ударами оказался 15-й полк нацгвардии Украины. У Торского участка отражены атаки штурмовых групп ВСУ. Российская артиллерия поразила около 170 целей у населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удары по двум районам скопления украинских сил. ВСУ потеряли до 150 военных и пикап, передает РИА «Новости».

    Напомним, издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли, по оценке Вашингтона, 190 тыс. убитыми и ранеными. На Украине прошли митинги с требованием демобилизации.

    13 ноября 2023, 16:12
    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева

    За убийство журналиста Соловьева фигуранту дела обещали 1 млн рублей

    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уроженец Эстонии Максим Дружинин признал вину в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, он заявил, что ему обещали 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине.

    Как говорится в материалах дела, до покушения мужчине обещали 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. рублей уже после совершения преступления, передает ТАСС.

    Фигурант планировал привести в действие взрывное устройство либо в личном автомобиле журналиста, либо использовать вслепую курьера при доставке еды. Чтобы отвлечь внимание, планировалось кидать коктейли Молотова в служебный автомобиль полиции.

    В рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

    Ранее в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.

    Коментарии (69)
    13 ноября 2023, 17:44
    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

    Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины боятся, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание Запада к Украине ослабнет, а украинским солдатам придется отступить, возможно, до Львова, сообщает издание Daily Beast.

    В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

    Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

    Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.


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    13 ноября 2023, 17:53
    США оценили общие потери ВСУ
    США оценили общие потери ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным Вашингтона, ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли 190 тыс. убитыми и ранеными, сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

    Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».

    Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.

    Коментарии (64)
    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


    Коментарии (38)
    13 ноября 2023, 19:37
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла

    Поплавская усомнилась в искренности Пугачевой

    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    @ ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, отметив, что певица пытается обмануть публику и искажает факты.

    Как написала Поплавская в своем Telegram-канале, вся жизнь Пугачевой «была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни, все выставлялось напоказ. Она отметила, что вранье является «очень липкой вещью», и «у некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А. Б.».

    Актриса прокомментировала слова Пугачевой о том, что она пожертвовала личной жизнью и своим здоровьем, добавив, что певица «забыла, как это было на самом деле». Она подчеркнула, что «песни, которые она пела, написала не она, их вложили ей в рот», пишет «СтарХит».

    Заявления Пугачевой, по мнению Поплавской, это не более чем «глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял». Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно, но безусловной бывает только любовь к своим детям, отметила она. «А наши дети стоят на фронте. И жертвы личной жизнью и тем более «своим здоровьем» – это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», – подчеркнула ведущая.

    Она заявила, что сейчас видит мужчин, «которые пожертвовали своим здоровьем, потеряли руки, ноги». Поплавская задается вопросами, будет ли у них личная жизнь и вообще жизнь, и будет ли благополучие. «Они об этом не думали, когда шли в бой. И скромно молчат, не кричат, что народ неблагодарный, что страна не поняла их подвига и жертвы», – уточнила она.

    Также актриса рассказала, что наблюдает за артистами, которые постоянно ездят на фронт, в госпитали, и привозят провизию, бронежилеты, дроны, тепловизоры, помогают гуманитарной помощью жителям Донбасса. Она указала, что «Петр Лундстрем, Юта, Юлия Чичерина там просто «живут».

    Она заключила, что Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) «надо просто успокоиться и принять данность». «Они сами ввергли себя в эту пучину. Сами совершили поступки и сказали слова, которые народ не принял и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо на землю не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище», – резюмировала Поплавская.

    В минувшие выходные Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами». При этом в публикации она процитировала Дронова: «Вы еще обо мне услышите!» Позже блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье и жертвовала личной жизнью».

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    13 ноября 2023, 14:28
    Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, сообщила прокуратура Новосибирской области.

    В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

    По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну.

    Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.

    Коментарии (33)
    13 ноября 2023, 08:25
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Никитина

    В Париже намерены прекратить передачу ВСУ вооружений из собственных арсеналов, чтобы побудить Украину к приобретению новых гаубиц у французских предприятий за счет специально выделенных средств, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.

    По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.

    Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».

    В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».

    Коментарии (28)
    13 ноября 2023, 18:48
    Маск: Европа, кажется, движется к гражданской войне

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Европе может начаться гражданская война из-за ситуации с мигрантами, заявил американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX.

    Маск прокомментировал видео в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), на котором запечатлены стычки между гражданами Британии и мигрантами. «Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал он, передает ТАСС.

    Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

    Коментарии (18)
    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (53)
    13 ноября 2023, 12:40
    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»

    На Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»
    @ t.me/Kharkov_Perviy

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский танкист Максим Гацанюк погиб 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области в результате полученного боевого ранения, сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.

    В сообщении горсовета уточняется, что Гацанюк родился 14 ноября 1984 года в селе Гопчица, жил в Киеве. По информации подконтрольных киевскому режиму местных властей, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, передает РИА «Новости».

    В украинских СМИ о нем писали как о «лучшем танкисте ВСУ». Гацанюк в эфире украинского ТВ заявлял, что Киеву якобы осталось «всего ничего» до «победы».

    Ранее российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

    Коментарии (14)
    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (18)
    13 ноября 2023, 11:47
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, заявили в военном ведомстве.

    Комментарий Минобороны России приводит РБК.

    Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.

    Коментарии (16)
    13 ноября 2023, 13:22
    Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
    Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник пригласил посла Китая Чжоу Циеня, чтобы фактически принести извинения за слова президента Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр назвал оценки президента Грузии «категорически неприемлемыми» и «вызывающими возмущение», а также «противоречащими отношению правительства Грузии и ее народа к Китаю».

    Заявление Зурабишвили «не отвечает отношениям дружбы и стратегического партнерства двух стран и наносит им ущерб», признал глава правительства Грузии.

    Ираклий Гарибашвили отметил, что президент Грузии не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями».

    «Все это наносит ущерб международному имиджу Грузии», – заявил премьер-министр.

    Он выразил надежду на то, что высказывания Зурабишвили о председателе КНР «не нанесут ущерб позитивной динамике отношений» Тбилиси и Пекина.

    По грузинским законам, только правительство Грузии несет ответственность за внешнюю политику страны.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещавшая Францию с несогласованным с правительством страны визитом, в интервью французским СМИ согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».

    Коментарии (15)
    13 ноября 2023, 11:37
    На Сицилии началось извержение Этны
    На Сицилии началось извержение Этны
    @ Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Извержение вулкана Этна, самого высокого действующего вулкана в Европе, началось на Сицилии, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на газету La Sicilia, извержение лавы началось в юго-восточном кратере вулкана. Столб, состоящий из газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ, поднимается до 4,5 тыс. м над уровнем моря.

    Продукты вулканических выбросов фиксируют в коммунах Джарре и Рипосто, а также в предгорных городах на востоке и юго-востоке.

    Однако нынешняя фаза извержения пока не влияет на работу близлежащего аэропорта города Катания. Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением.

    Как рассказала «Газете.Ru» русскоязычная жительница итальянской Сицилии Юлия, извержение вулкана началось с похожих на гром звуков, которые раздались ранним утром. «Я удивилась, думала, кто-то пускает петарды. Потом муж показал, что это Этна выпускает дым», – сказала она, добавив, что гулкий грохот продолжался на протяжении всего дня.

    «За полтора года жизни тут я такого сильного извержения не видела», – призналась Юлия. При этом для местных жителей извержение Этны – «эстетический момент», сказала она. По ее словам, жизнь на острове продолжается в обычном ритме. Извержение пока не повлияло даже на работу аэропорта, добавила женщина.

    Напомним, в феврале 2022 года вулкан Этна пробудился на Сицилии и начал извергать пепел.

    Коментарии (5)
    13 ноября 2023, 18:01
    Премьер Польши Моравецкий подал в отставку
    Премьер Польши Моравецкий подал в отставку
    @ Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов.

    Моравецкий в ходе первого заседания нового состава сейма выразил желание подать в отставку в соответствии с парламентским обычаем, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда вечером 13 ноября поручит Моравецкому первую попытку сформировать правительство.

    13 ноября в Польше начал работу новый состав парламента. Сейчас правящая партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство.

    Напомним, что 15 октября по итогам парламентских выборов правящая партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме. По результатам подсчета 95% голосов избирателей, правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским лидировала с результатом 35,98%.

    В октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Польше парламентские выборы вряд ли повлияют на отношения Москвы и Варшавы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни.

    Коментарии (7)
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      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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