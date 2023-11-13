Маск: Европа, кажется, движется к гражданской войне

Tекст: Валентина Григоренко

Маск прокомментировал видео в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), на котором запечатлены стычки между гражданами Британии и мигрантами. «Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал он, передает ТАСС.

Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.