В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
Маск: Европа, кажется, движется к гражданской войне
В Европе может начаться гражданская война из-за ситуации с мигрантами, заявил американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX.
Маск прокомментировал видео в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), на котором запечатлены стычки между гражданами Британии и мигрантами. «Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал он, передает ТАСС.
Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.