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На Сицилии началось извержение Этны
Извержение вулкана Этна, самого высокого действующего вулкана в Европе, началось на Сицилии, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на газету La Sicilia, извержение лавы началось в юго-восточном кратере вулкана. Столб, состоящий из газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ, поднимается до 4,5 тыс. м над уровнем моря.
Продукты вулканических выбросов фиксируют в коммунах Джарре и Рипосто, а также в предгорных городах на востоке и юго-востоке.
Однако нынешняя фаза извержения пока не влияет на работу близлежащего аэропорта города Катания. Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением.
Напомним, в феврале 2022 года вулкан Этна пробудился на Сицилии и начал извергать пепел.