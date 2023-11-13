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Медведев сравнил главу МОК с генсеком оргкомитета Олимпиады 1936 года
Медведев назвал главу МОК Баха наследником генсека оргкомитета Олимпиады 1936 года Дима
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах показал себя наследником генсека оргкомитета Берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима, который возглавлял Международный олимпийский институт в Берлине с 1936 по 1945 годы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Комментируя слова Баха, который заявил, что спорту нельзя брать на себя «роль судьи в каждом конфликте», поскольку «это будет конец международного спорта», и что спорт «должен быть политически нейтральным», Медведев напомнил, что Бах посоветовал «международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях».
Как отметил Медведев, такая рекомендация была дана «по очевидной политической причине – из-за конфликта между Россией и Украиной». «Какой мудрый, искренний и последовательный человек!» – заявил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он добавил, что «большой друг международного спорта» Бах «показал себя настоящим наследником Карла Дима». По словам Медведева, «наши спортсмены никогда этого не забудут». «Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?» – говорится в сообщении.
Напомним, Бах сообщил, что МОК не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов. Бах добавил, что было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. До этого Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России.