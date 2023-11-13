Медведев сравнил главу МОК с генсеком оргкомитета Олимпиады 1936 года

Медведев назвал главу МОК Баха наследником генсека оргкомитета Олимпиады 1936 года Дима

Tекст: Антон Антонов

Комментируя слова Баха, который заявил, что спорту нельзя брать на себя «роль судьи в каждом конфликте», поскольку «это будет конец международного спорта», и что спорт «должен быть политически нейтральным», Медведев напомнил, что Бах посоветовал «международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях».

Как отметил Медведев, такая рекомендация была дана «по очевидной политической причине – из-за конфликта между Россией и Украиной». «Какой мудрый, искренний и последовательный человек!» – заявил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Он добавил, что «большой друг международного спорта» Бах «показал себя настоящим наследником Карла Дима». По словам Медведева, «наши спортсмены никогда этого не забудут». «Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?» – говорится в сообщении.

Напомним, Бах сообщил, что МОК не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов. Бах добавил, что было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. До этого Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России.