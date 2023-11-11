До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.0 комментариев
Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП
Автомобиль министра обороны Хорватии Марио Баножича утром в субботу столкнулся с микроавтобусом, в результате ДТП погиб один человек.
Как говорится в заявлении хорватского минобороны, дорожный инцидент произошел на государственной дороге DC-55 на выезде из города Винковцы в сторону Жупани, передает ТАСС. В результате столкновения с личным авто Баножича погиб водитель микроавтобуса.
Прокуратура организовала расследование по факту ДТП.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве.