До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.0 комментариев
Медведев заподозрил американцев в заинтересованности экспорта героина в Россию
Зампред Медведев заподозрил американцев в заинтересованности экспорта героина в Россию и страны мира
С конца прошлого года до настоящего момента производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%, такое бывает, когда из региона уходит реально заинтересованное лицо в экспорте героина в Россию и страны мира, выразил мнение зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он указал на данные Управления по наркотикам и преступности ООН, согласно которым менее, чем за год по производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.
Медведев подчеркнул, что это касается и сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), и производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 тыс.).
Как отметил политик, меньше чем за год «Талибан*» (террористическая организация, запрещена в России) «сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов».
«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», – заключил Медведев.
Напомним, в апреле 2022 года движение «Талибан*» запретило афганцам выращивать мак, пригрозив нарушителям мерами «в соответствии с законами шариата».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ