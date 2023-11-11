Зампред Медведев заподозрил американцев в заинтересованности экспорта героина в Россию и страны мира

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал на данные Управления по наркотикам и преступности ООН, согласно которым менее, чем за год по производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.

Медведев подчеркнул, что это касается и сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), и производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 тыс.).

Как отметил политик, меньше чем за год «Талибан*» (террористическая организация, запрещена в России) «сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов».

«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», – заключил Медведев.

Напомним, в апреле 2022 года движение «Талибан*» запретило афганцам выращивать мак, пригрозив нарушителям мерами «в соответствии с законами шариата».

