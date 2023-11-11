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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    11 ноября 2023, 12:39

    Медведев заподозрил американцев в заинтересованности экспорта героина в Россию

    Зампред Медведев заподозрил американцев в заинтересованности экспорта героина в Россию и страны мира

    Tекст: Александра Юдина

    С конца прошлого года до настоящего момента производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%, такое бывает, когда из региона уходит реально заинтересованное лицо в экспорте героина в Россию и страны мира, выразил мнение зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал на данные Управления по наркотикам и преступности ООН, согласно которым менее, чем за год по производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.

    Медведев подчеркнул, что это касается и сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), и производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 тыс.).

    Как отметил политик, меньше чем за год «Талибан*» (террористическая организация, запрещена в России) «сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов».

    «Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», – заключил Медведев.

    Напомним, в апреле 2022 года движение «Талибан*» запретило афганцам выращивать мак, пригрозив нарушителям мерами «в соответствии с законами шариата».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (17)
    10 ноября 2023, 21:59
    Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы

    Блогер Милохин не смог ответить, что такое Сахалин и где он находится

    Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Блогер и музыкант Даня Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин.

    Милохину задала вопрос о том, что такое Сахалин, фигуристка Евгения Медведева в своем шоу «БеС Комментариев», опубликованном на YouTube-канале. «Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», – ответил блогер, передает РИА «Новости».

    Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда тик-токер догадался и ответил, что «Сахалин – это остров». После этого Медведева задала следующий вопрос о том, в какой стране находится Сахалин. «В Канаде», – сказал Милохин.

    Вопрос о Сахалине Медведева выбрала после негативных высказываний режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.

    Напомним, в сентябре Милохин вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила призвать его на срочную службу в армию, и после этого Милохин вновь уехал из страны. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы.

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    10 ноября 2023, 18:24
    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса

    Генсек НАТО Столтенберг: Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой

    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

    Как указал Столтенберг, победа России «на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО», это «сделает НАТО уязвимой». По его словам, альянс должен продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее поле боя и за столом переговоров, передает ТАСС.

    В понедельник бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс потерпел неудачу на украинской территории, потому, вероятно, у него не будет будущего. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

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    10 ноября 2023, 16:44
    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector

    Финская полиция заявила, что газопровод Balticconnector поврежден якорем от китайского судна

    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Повредивший эстонско-финский газопровод Balticconnector якорь, скорее всего, принадлежит китайскому судну Newnew Polar bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи.

    Лохи заявил, что техническое расследование продолжается, хотя на месте происшествия оно уже завершено. По его словам, предварительно можно утверждать, что Balticconnector повредил якорь от китайского судна, передает «Интерфакс».

    Центральная криминальная полиция Финляндии отмечает, что основной линий расследования инцидента по-прежнему остается выяснение участия в нем Newnew Polar bear.

    Отмечается, что правительство Финляндии связалось с китайскими коллегами и подготовило международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества.

    Ранее Финляндия уведомила Россию о продолжении расследования аварии на Balticconnector. Эстонские власти заявили, что причиной утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь.

    Коментарии (18)
    10 ноября 2023, 15:43
    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

    Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными

    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
    @ REUTERS/Lucien Libert

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления Парижа о России в связи с инцидентом со звездами Давида во французской столице возмутительны и направлены на ухудшение отношений двух стран, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

    Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.

    Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.

    После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (6)
    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
    10 ноября 2023, 15:57
    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах

    Бывший морпех США Берлетик: Украину ждет военный и экономический крах

    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украину после окончания конфликта ждет военный и экономический крах, заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик.

    По его словам, Украина продолжает катиться вниз по наклонной, и остановить этот процесс не поможет Запад, передает RT.

    Берлетик добавил, что Вашингтону, Брюсселю и Лондону наплевать на Украину, так как она никогда не была им по-настоящему интересна. «Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться», – подчеркнул экс-морпех.

    Как ранее рассказали в Кремле, в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.

    Коментарии (25)
    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

    Коментарии (18)
    10 ноября 2023, 15:36
    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине

    Reuters: ЕС сможет обойти вето Венгрии на предоставление помощи Украине в 50 млрд евро

    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, попросив правительства стран-членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева, сообщили официальные лица Евросоюза агентству Reuters.

    Как заявил один из чиновников Евросоюза, вопрос о деньгах для Украины так или иначе будет решен. Киев получит поддержку ЕС, если Венгрия станет препятствием для необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой способ, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии, передает ТАСС.

    Ожидается, что страны Евросоюза проголосуют по пакету помощи для Киева на саммите 14–15 декабря.

    Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро.

    Коментарии (13)
    10 ноября 2023, 21:08
    Орейро потребовали лишить гражданства России после выступления на ЛГБТ-параде

    Активисты призвали лишить Наталию Орейро российского гражданства после выступления на ЛГБТ-параде с голой грудью

    Орейро потребовали лишить гражданства России после выступления на ЛГБТ-параде
    @ Елена Кондратьева/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратились в Генпрокуратуру и МВД с требованием лишить российского гражданства уругвайскую актрису Наталию Орейро за то, что она вышла на сцену на гей-параде в Аргентине с оголенной грудью, сообщили СМИ.

    Один из авторов обращения в Генпрокуратуру и МВД Иван Квасницкий рассказал, что потратил шесть часов на изучение поведения певицы на шоу в Буэнос-Айресе. Он напомнил, что с Орейро связаны и другие подобные ситуации, например, ее посты в соцсетях с радугой, комментарии о секс-меньшинствах и поднятие флага ЛГБТ на концерте в Москве в 2016 году, передает Life со ссылкой на SHOT.

    Общественники назвали Орейро главным гей-символом Латинской Америки и подчеркнули, что знаменитости не место в России. Активисты потребовали лишить ее российского гражданства или хотя бы привлечь к административной ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

    Если активистам не удастся оставить известную актрису без гражданства, они будут настаивать на привлечении ее к административной ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», максимальное наказание по которой – штраф 200 тыс. рублей.

    Напомним, Орейро 10 ноября 2021 получила российский паспорт во время церемонии в посольстве России в Буэнос-Айресе. При получении документа певица прочла присягу на русском и испанском языках. В октябре президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице Наталии Орейро и ее сыну.

    Коментарии (29)
    10 ноября 2023, 15:07
    Из-за обрушения моста в Подмосковье возбудили уголовное дело

    СК: Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения моста в Подмосковье

    Из-за обрушения моста в Подмосковье возбудили уголовное дело
    @ СК РФ по Московской области/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения моста в Подольске, в результате чего пострадала женщина, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

    По ее словам, 10 ноября в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего женщина попала в больницу, СК по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ), передает РИА «Новости». Врадий добавила, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

    Как сообщил источник ТАСС, в городском округе Подольск в деревне Кутьино произошло обрушение пролета моста через реку Пахру, в момент происшествия на мосту находился автомобиль, в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована.

    По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Движение автотранспорта перекрыто. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. «Проводится необходимая диагностика, состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сообщили в министерстве.

    В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство по данному факту начало проверку.

    Ранее виадук рухнул на федеральную трассу во Владивостоке.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 14:24
    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США

    Орбан: Украина отказалась подписать мирный договор с Россией в 2022 году по указу США

    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.

    «Мы тоже из разных отчетов и разведывательных источников знаем, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан добавил, что в дипломатической среде «хорошо известны» заявления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что именно из-за давления с американской стороны не состоялось мирное соглашение между Москвой и Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Киев упустил пять возможностей урегулировать конфликт и заключить мир с Россией.

    Коментарии (6)
    10 ноября 2023, 19:57
    Названы любимые вина россиян

    НАФИ: Каждый третий россиянин пьет вино не реже раза в месяц

    Названы любимые вина россиян
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство потребителей предпочитают красное вино, а каждый третий россиянин пьет вино не реже одного раза в месяц, при этом 80% потребителей предпочитают красное сухое вино, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

    Как следует из исследования НАФИ, которое проводилось по заказу Россельхозбанка (РСХБ), 38% россиян употребляют вино хотя бы раз в месяц, при этом 13% покупают красное сухое вино раз в неделю, передает РИА «Новости».

    В топе видов вин, которые чаще всего покупают россияне, игристое, красное полусладкое и красное сухое, при этом предпочитают напитки отечественных производителей во всех категориях – от игристых до крепленых.

    На втором месте по популярности стран-производителей в различных категориях вин – Грузия и Абхазия. Среди факторов, которые могут отрицательно сказаться на готовности приобретать отечественную продукцию, отмечаются устойчивые негативные стереотипы о российском вине – таких ответов половина.

    При этом продуктовые и ценовые характеристики вина (качество, вкус, разнообразие сортов, цена) в качестве потенциального барьера к покупке упоминались значительно реже, заметили в РСХБ.

    Исследование проводилось в октябре по заказу Россельхозбанка посредством онлайн-опроса россиян в возрасте от 18 лет; в нем приняли участие 1600 респондентов, обладающих опытом потребления вина за последний месяц.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 02:45
    Moody's ухудшило прогноз рейтинга США

    Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный на фоне риска остановки работы правительства

    Moody's ухудшило прогноз рейтинга США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США со стабильного до негативный на фоне риска приостановки работы федерального правительства Соединенных Штатов (шатдауна).

    В заявлении отмечается, что такое решение было принято из-за политики Вашингтона, которая описывается как «балансирование на грани войны», а также «продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США», которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана, передает ТАСС.

    Эксперты Moody's спрогнозировали, что в условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство.

    Напомним, в конце сентября Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный республиканцами проект финансирования федерального бюджета Соединенных Штатов, который не включает выделение помощи Украине. Вслед за этим Сенат утвердил финансирование правительства Штатов на 45 дней без помощи Украине.

    Срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства Соединенных Штатов истекает 17 ноября.

    Коментарии (10)
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      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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