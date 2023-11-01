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Украине предрекли потерю еще 30% территорий
Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять еще 30% территорий
Законным объектом для освобождения российскими военными в настоящее время являются по крайней мере пять областей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector подчеркнул, что киевский режим не стремится к заключению мира.
«Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», – приводит его слова РИА «Новости».
Российские военные, как подчеркнул эксперт, полностью выполняют задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В то же время киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса, отметил он.
Украины в ее нынешнем виде не будет, как не будет и правительства Владимира Зеленского, и никаких бандеровцев у власти, заключил Риттер.
Ранее СМИ писали, что Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.