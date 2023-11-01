Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять еще 30% территорий

Tекст: Ольга Никитина

Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector подчеркнул, что киевский режим не стремится к заключению мира.

«Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», – приводит его слова РИА «Новости».

Российские военные, как подчеркнул эксперт, полностью выполняют задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В то же время киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса, отметил он.

Украины в ее нынешнем виде не будет, как не будет и правительства Владимира Зеленского, и никаких бандеровцев у власти, заключил Риттер.

Ранее СМИ писали, что Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.