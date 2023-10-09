Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ
Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Вторым указом он назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича.
Указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины. Причины отставки не сообщаются, передает ТАСС.
С 2022 года Баргилевич возглавлял штаб восточной группировки войск ВСУ. До этого с 2020 по 2022 годы занимал пост замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.
Танцюра занимал свою должность с 15 мая 2022 года. Он объявлен в розыск в России.