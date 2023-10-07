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Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России
РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.
По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».
Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.
Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.