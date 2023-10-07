Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?14 комментариев
Украинский беспилотник сбит российской ПВО в районе подмосковной Истры
Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Истринского городского округа Московской области
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Истринского городского округа Московской области, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в 05.05 дежурными средствами ПВО над территорией Истринского городского округа Московской области уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Москвы и Московской области.
Накануне вечером российская ПВО отразила воздушную атаку на Севастополь со стороны моря.