Dauphiné libéré: Мэрия французского Вьена убрала флаг Украины после слов Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном

Tекст: Антон Никитин

Ковач заявил, что нельзя ссылаться на «западные ценности» и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом «разделяя видение режима – инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе». По словам мэра города Вьен, «такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема». При этом политик подчеркнул, что снятие флага никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу, передает РИА «Новости».

Ковач также выразил мнение, что Киеву нельзя благодарить Баку за помощь Украине в секторе энергетики, в то время как Азербайджан «продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении».

Ранее украинские СМИ сообщали о телефонном разговоре Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого обсуждалась гуманитарная помощь Украине в энергетическом секторе, региональная безопасность и актуальные вызовы.

Накануне Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.