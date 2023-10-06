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Пилот предположил место взрыва на борту самолета Пригожина
Пилот Серых: Взрыв на борту самолета Пригожина предположительно произошел у крепления крыла
Взрыв в самолете Евгения Пригожина мог произойти в середине салона, вероятно, он был направлен на то, чтобы отвалилось крыло, заявил заслуженный пилот России Евгений Серых.
Пилот предположил, что эпицентр взрыва был у крепления крыла к фюзеляжу. Серых сослался на нарезку из видеороликов, снятых очевидцами в районе авиакатастрофы. Он отметил, что на кадрах видно, что обломки самолета падали под прямым углом, а одного крыла не было, потому что его оторвало, передает РИА «Новости».
По его словам, скорее всего, взорвалось или несколько гранат, или «что-то большее». Кроме того, пилот допустил, что гранаты были загружены при подготовке к полету, то есть заранее, но шансов приземлиться после взрыва у самолета Пригожина не было.
Напомним, президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что, согласно докладу Бастрыкина, в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат. При этом, по данным СКР, внешнего воздействия на самолет не было.