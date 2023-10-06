В России рассказали представителям разных стран о развитии общественного наблюдения

Алена Булгакова рассказала представителям разных стран об институте общественного наблюдения в России

Tекст: Александра Юдина

На сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ) указано, что с 1 по 6 октября проходит Международный специализированный курс «Организация выборов: традиции и новации» ЦИК России, в рамках которого представители разных стран узнавали об избирательной системе России, знакомились с институтом общественного наблюдения, видами голосования, а также возможностями правовых статусов всех участников выборов.

Как отметил в начале лекции член ЦИК России Павел Андреев, в России субъектами наблюдения выступают кандидаты, политические партии и общественные палаты.

«На прошедших сентябрьских выборах на участках находились более 180 тыс. наблюдателей, более 77 тысяч из которых – выдвинуты политическими партиями, более 40 тыс. человек – кандидатами, более 60 тысяч из них – общественными палатами субъектов РФ», – рассказал он.

Член ЦИК также отметил, что в России широко применяется круглосуточное видеонаблюдение как инструмент независимого контроля за выборами – в «поле зрения» камер попадают все ключевые пункты работы с бюллетенями на избирательных участках (ящики и кабинки для голосования, места хранения бюллетеней, места работы членов участковых избирательных комиссий и другие объекты).

Также об институте общественного наблюдения в России, его развитии во времени и возможностях иностранным гостям рассказала глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

По ее словам, сегодня наблюдатель имеет право вести контроль на всех стадиях избирательного процесса и при проведении всех форм голосования. «Россия идет самым верным путем, поэтапно внедряя новации, при этом на каждой стадии внедрения есть общественный контроль. И на площадке Координационного совета при ОП РФ представители общественных организаций и партий открыто и прямо обсуждают инструменты наблюдения и ход выборов», – добавила она.

Кроме того, Булгакова познакомила коллег с лучшими российскими практиками мониторинга выборов и результатами масштабной подготовки общественных наблюдателей по всей стране в ходе двухдневных семинаров по программе ОП РФ и НОМ.

«Помимо общественного наблюдения, мы всегда выступаем за конструктивное международное сотрудничество в вопросе общественного контроля. Будем рады видеть вас на площадке Общественной палаты РФ вновь!», – заключила она.