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    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.

    45 комментариев
    6 октября 2023, 12:48

    В России рассказали представителям разных стран о развитии общественного наблюдения

    Алена Булгакова рассказала представителям разных стран об институте общественного наблюдения в России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан и исполнительный директор НОМ Алена Булгакова рассказала представителям стран Азии, Африки и Латинской Америки об особенностях избирательной системы России и отечественном институте наблюдения в ходе лекции на площадке Общественной палаты РФ.

    На сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ) указано, что с 1 по 6 октября проходит Международный специализированный курс «Организация выборов: традиции и новации» ЦИК России, в рамках которого представители разных стран узнавали об избирательной системе России, знакомились с институтом общественного наблюдения, видами голосования, а также возможностями правовых статусов всех участников выборов.

    Как отметил в начале лекции член ЦИК России Павел Андреев, в России субъектами наблюдения выступают кандидаты, политические партии и общественные палаты.

    «На прошедших сентябрьских выборах на участках находились более 180 тыс. наблюдателей, более 77 тысяч из которых – выдвинуты политическими партиями, более 40 тыс. человек – кандидатами, более 60 тысяч из них – общественными палатами субъектов РФ», – рассказал он.

    Член ЦИК также отметил, что в России широко применяется круглосуточное видеонаблюдение как инструмент независимого контроля за выборами – в «поле зрения» камер попадают все ключевые пункты работы с бюллетенями на избирательных участках (ящики и кабинки для голосования, места хранения бюллетеней, места работы членов участковых избирательных комиссий и другие объекты).

    Также об институте общественного наблюдения в России, его развитии во времени и возможностях иностранным гостям рассказала глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

    По ее словам, сегодня наблюдатель имеет право вести контроль на всех стадиях избирательного процесса и при проведении всех форм голосования. «Россия идет самым верным путем, поэтапно внедряя новации, при этом на каждой стадии внедрения есть общественный контроль. И на площадке Координационного совета при ОП РФ представители общественных организаций и партий открыто и прямо обсуждают инструменты наблюдения и ход выборов», – добавила она.

    Кроме того, Булгакова познакомила коллег с лучшими российскими практиками мониторинга выборов и результатами масштабной подготовки общественных наблюдателей по всей стране в ходе двухдневных семинаров по программе ОП РФ и НОМ.

    «Помимо общественного наблюдения, мы всегда выступаем за конструктивное международное сотрудничество в вопросе общественного контроля. Будем рады видеть вас на площадке Общественной палаты РФ вновь!», – заключила она.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

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    5 октября 2023, 18:38
    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Путин: С 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек и более 550 танков

    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг сказал, что, по последним данным, с 4 июня вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса, передает ТАСС.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки.

    Коментарии (49)
    5 октября 2023, 20:25
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

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    5 октября 2023, 20:21
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».

    Сперва Путин отметил, что Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, передает РИА «Новости». «Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – сказал он.

    После этого Путин в шутку напомнил, что умеет «окна строить». «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим», – сказал президент.

    Также Путин добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

    «Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против», – сказал Путин.

    1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде.

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    5 октября 2023, 21:44
    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России

    Ростех сообщил о передаче первых партий САУ «Флокс» в ВС России

    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска начали получать новые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Флокс» на колесной базе калибра 120 мм, сообщили в Ростехе.

    Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, оно может быстро производить несколько выстрелов и менять позицию, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года Ростех сообщал, что стартовало серийное производство САУ «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия».

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    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

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    6 октября 2023, 08:27
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена после серии ночных взрывов, приостановлена работа паромной переправы, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

    По его словам, девять грузовых автомобилей загорелись, однако в данный момент пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.

    При этом Кипер объявил, что временно остановлено функционирование паромной переправы.

    Ранее представитель подконтрольной киевскому режиму Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов невозможно обеспечить на 100%.

    Напомним, Россия заявляла в ООН, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

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    5 октября 2023, 15:21
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта

    Аксенов сообщил о найденном теле украинского диверсанта в Крыму

    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с местом высадки украинских боевиков в Крыму нашли тело одного из диверсантов, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов в четверг.

    Мужчина был облачен в экипировку, его тело обнаружили в пяти километрах от места высадки основной диверсионной группы, сообщил Аксенов в эфире «Крым 24», передает ТАСС.

    Глава Крыма предположил, что вскоре могут быть найдены и другие тела диверсантов. По его словам, попавшему в плен члену группы 46 лет, вероятно, это офицер разведки.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Один из участников украинской ДРГ попал в плен, он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

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    5 октября 2023, 21:59
    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул вилку в соседа

    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул человеку вилку в плечо

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В направлявшемся из Бангкока в российскую столицу произошел дебош, один пассажир ранил другого вилкой, сообщили в МВД России.

    В дежурную часть ЛО МВД в Шереметьево сообщили, что в самолете пассажир ведет себя неадекватно, требуется помощь правоохранителей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них нанес другому три удара вилкой в плечо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

    Нападавшего обезвредил экипаж, позже его передали полиции. Мужчину доставили в дежурную часть, ему также понадобилась медпомощь. Проводится проверка.

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    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

    Коментарии (9)
    6 октября 2023, 04:17
    Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США

    Бывший американский президент Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей Конгресса США

    Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность на некоторое время стать спикером Палаты представителей Конгресса США, если республиканцы не найдут другого кандидата.

    По словам Трампа, республиканцы спросили у него, может ли он рассмотреть возможность занять место спикера Палаты представителей, пока не найдут долгосрочную кандидатуру, передает ТАСС.

    «Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.

    Трамп сообщил, что «ради партии» республиканцев готов занять кресло спикера на срок в «30, 60 или 90 дней». Он также отметил, что его основное внимание сконцентрировано на президентской кампании.

    По сведениям источников американского издания Politico, на следующей неделе Трамп направится в Вашингтон, чтобы предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера. Назначение Трампа считается маловероятным, так как Палата представителей никогда не избирала на должность спикера человека не из Конгресса, хотя это и не запрещено формально.

    Напомним, в среду конгрессмен Трой Нильс предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей США. Однако Трамп отказался возглавить нижнюю палату Конгресса.

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    5 октября 2023, 18:54
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предлагала Армении пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Ереван отверг их и продолжил сражаться, заявил российский президент Владимир Путин.

    На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что Россия на протяжении последних 15 лет предлагала Армении пойти на компромиссы в вопросе с Карабахом, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но армянские власти не согласились на это, передает ТАСС.

    «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: «Нет, это создаст для нас определенные угрозы». […] А что будете делать? «Будем сражаться», – рассказал Путин.

    «В 2020-м начались боевые действия. <...> В итоге Азербайджан дошел до Шуши, мы тогда все же подписали мирный договор между сторонами. Там появились наши миротворцы, они должны были только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Других возможностей у миротворцев не было», – напомнил президент.

    После этого Армения на встрече в Праге признала Карабах частью Азербайджанской Республики и подчеркнула, что признает суверенитет Баку в рамках Азербайджанской СССР, куда входил и Карабах, добавил Путин.

    Ранее Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.

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    5 октября 2023, 22:59
    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

    SwissInfo: Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину

    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой
    @ IMAGO/Olaf Schuelke/Reuter

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины от 1 до 4 тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на родину, сообщает SwissInfo.

    Как сообщается в материале, стратегия правительства Швейцарии по возвращению украинцев на родину предусматривает выезд из конфедерации в срок от шести до девяти месяцев, сообщает сетевое издание «Украина.ру».

    Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания. В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец с Украины находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

    Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению правительства Швейцарии, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти конфедерации не хотят побуждать украинцев откладывать свой отъезд.

    В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

    Ранее председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер рассказал, что у украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (30)
    6 октября 2023, 04:53
    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины

    Spiegel: Глава Евросовета Мишель и председатель ЕК фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.

    В интервью немецкому изданию Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Как утверждается в публикации, Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины, передает РИА «Новости».

    Мишель заявил немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 09:27
    В Словакии раскрыли возмутительный факт о беженцах с Украины

    FT: В Словакии возмущены поведением беженцев с Украины на дорогих автомобилях

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Словакии возмущены расставленным властями страны приоритетам, согласно которым вся основная помощь оказывается беженцам с Украины, а не гражданам страны, выразил мнение обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

    По его словам, словаки готовы помогать украинцам, но только тем, кто действительно нуждается, а не разъезжающим на дорогих автомобилях богатым семьям, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «За последний год настроение здесь изменилось», – подчеркнул Миндер.

    Публицист отметил, что посетил словацкую деревню Чонковце, что в десяти километрах от украинской границы. Так, около половины местных жителей из 540 человек проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

    В этой связи Миндер указал на ослабление готовности продолжать оказывать поддержку Украины со стороны Запада. Более того, журналист отметил, что у жителей Словакии есть «глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое проявлялось к жителям более бедных восточных районов Словакии».

    Ранее в Германии рассказали, что у украинских беженцев нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (3)
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    Запад признал превосходство России в мирном атоме

    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

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    Клуб поддержки ВСУ покидает еще одна страна

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    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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