Для доставки топлива на АЭС «Руппур» провели спецоперацию с участием военных

Tекст: Ольга Никитина

Дерий рассказал, что, в частности, были заблокированы дороги, по которым перевозили топливо, а вся территория была оцеплена полицией. Кроме того, с земли и с воздуха велось постоянное видеонаблюдение. Перевозку осуществляли в режиме секретности, «снаружи это были обычные грузовики», передает ТАСС слова вице-президента «Атомстройэкспорт».

В Бангладеш ядерное топливо было доставлено в первый раз, рассказал он, отметив, что военнослужащие этой страны обеспечивают его охрану. Топливо, произведенное на заводе компании «Твел», было загружено в российском аэропорту в самолет с российским флагом, он приземлился в Дакке.

«По состоянию на сегодня хранилище свежего ядерного топлива работает штатно», – сказал Дерий, отметив, что оно находится под охраной военных Бангладеш, армия обучена эксплуатации физической защиты.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина выразила благодарность российским властям и всем участникам проекта. «А особенно хотела бы выразить признательность лично уважаемому президенту России Владимиру Путину», – сказала она, напомнив, что основатель Бангладеш Шейх Муджибур Рахман хотел построить атомную станцию именно с помощью России.

