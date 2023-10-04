Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге после сигналов воздушной тревоги
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревогу в Днепропетровской области объявили в 8.40 (совпадает с мск), взрывы звучат в Кривом Роге, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Накануне производственные объекты в Павлограде Днепропетровской области были разрушены в результате взрывов.