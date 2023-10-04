Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.8 комментариев
Задержанный в Белоруссии украинский диверсант опроверг слухи, что он актер
Задержанный в Белоруссии украинский диверсант Швец опроверг слухи, что он актер
Украинец Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме под Минском, опроверг заявления о том, что он является актером.
«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно – предательство», – приводит его слова RT со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
Ранее Швец заявлял, что его предали и бросили, из посольства Украины в СИЗО никто не пришел, с поиском адвоката не помогли.
Напомним, в марте в Белоруссии задержали причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50 ВКС России на аэродроме в Минске. Подозреваемым в попытке теракта грозит смертная казнь.