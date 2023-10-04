Задержанный в Белоруссии украинский диверсант опроверг слухи, что он актер

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант Швец опроверг слухи, что он актер

Tекст: Ольга Никитина

«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно – предательство», – приводит его слова RT со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Ранее Швец заявлял, что его предали и бросили, из посольства Украины в СИЗО никто не пришел, с поиском адвоката не помогли.

Напомним, в марте в Белоруссии задержали причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50 ВКС России на аэродроме в Минске. Подозреваемым в попытке теракта грозит смертная казнь.