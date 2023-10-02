Задержанный в Белоруссии диверсант обвинил власти Украины в предательстве

Обвиняемый в диверсии под Минском против российского самолета А-50 украинец Швец заявил, что его предали и бросили

Tекст: Антон Никитин

«Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», – приводит РИА «Новости» слова обвиняемого, сказанные им в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что после выполнения им задания эвакуации на территорию Украины не последовало. Украинский диверсант выразил мнение, что его, скорее всего, «просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить».

Кроме того, Швец усомнился в целесообразности диверсии против российского самолета, заявив, что, по сути, это было сделано ради «какой-то шумихи в новостях».

Напомним, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске. Позже в КГБ Белоруссии сообщили, что подозреваемым в попытке теракта грозит смертная казнь.