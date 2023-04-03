Подозреваемым в теракте с самолетом А-50 в Белоруссии грозит смертная казнь

Подозреваемым в деле о теракте против российского А-50 в Белоруссии может грозить наказание вплоть до смертной казни, заявил замглавы СК Комитета госбезопасности страны Константин Бычек.

Все участники организованной группы вне зависимости от их роли признаются исполнителями согласно УК Белоруссии, заявил Бычек в интервью телеканалу ОНТ, передает ТАСС.

Из-за этого всем фигурантам дела предъявлены обвинения по статье «Акт терроризма, совершенный организованной группой».

Наказание по этой статье предусматривается вплоть до смертной казни, заключил замглавы СК КГБ Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.