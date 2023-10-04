  • Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рублю потребуется помощь извне
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
    Стало известно о переходе ВСУ к обороне вокруг Купянска
    Белый дом сообщил, когда плохая погода помешает контрнаступлению ВСУ
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    Шольцу предрекли историческое фиаско
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

    20 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    13 комментариев
    4 октября 2023, 08:33

    Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций ЕС

    Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций ЕС против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оплатить муниципальную платную парковку в Новосибирске через спец терминалы – паркоматы в Новосибирске с 3 октября стало невозможно из-за санкций Евросоюза.

    В горадминистрации пояснили, что в рамках заключенного контракта на создание автоматизированной информационной системы управления платными парковками разработчик выбрал паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird S.A.S., передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-центре со ссылкой на департамент транспорта и благоустроительного комплекса, в связи с введенными Европейским союзом санкциями, компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории России. В итоге проведение платежей через паркоматы за нахождение автомобиля на муниципальной платной парковке стал невозможен.

    С 3 октября прием платежей через паркоматы оказался недоступен. Автомобилистам предложили воспользоваться альтернативными способами.

    Ранее во Владивостоке из-за санкций ЕС отключили паркоматы.

    3 октября 2023, 17:20
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в виде проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    По его словам, армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс», передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Aysor.am. Керобян добавил, что российская сторона осуществляет серьезную проверку качества коньяка.

    Ранее торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил о скоплении около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают экспертизы.

    Коментарии (113)
    3 октября 2023, 11:19
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

    Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

    Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 15:51
    Молдавия назвала условия покупки газа у Газпрома

    Министр энергетики: Молдавия готова закупать газ у Газпрома, но по выгодной цене

    Молдавия назвала условия покупки газа у Газпрома
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавия выражает готовность закупать газ у Газпрома, но по выгодной цене и без политических условий для Кишинева, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    Как сказал Парликов в интервью молдавскому изданию «Ньюсмейкер», в Молдавии не отказались полностью от идеи закупать газ у Газпрома для Правобережья, но за хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не станет покупать российское голубое топливо, сославшись на то, что у страны появились «европейские источники».

    Напомним, российская сторона оценивает долг за газ со стороны Молдавии в 709 млн долларов. При этом власти Молдавии согласились выплатить лишь 8,6 млн долларов.

    Коментарии (52)
    3 октября 2023, 19:07
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При отсутствии успехов украинских вооруженных сил в ходе осеннего контрнаступления мирное соглашение заключат на условиях Москвы, указал журналист Марк Темницкий в материале для Hill.

    Военная и финансовая помощь киевскому режиму все больше зависит от результатов выборов в западных странах, текущая поддержка уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, указал Темницкий в статье Hill, передает РИА «Новости».

    По его мнению, никто не гарантирует военную поддержку Украины в будущем. В случае ее ослабления в следующем году Москва может добиться мирного урегулирования, а мировое сообщество может оказать давление на Киев, чтобы тот провел переговоры и заключил выгодное для оппонента соглашение.

    Как считает Темницкий, чтобы избежать этого, Украине следует «выиграть войну против России в 2023 году».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связаны заявления в США о нехватке средств на долгосрочную поддержку ВСУ.

    Коментарии (30)
    3 октября 2023, 11:24
    Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку

    Tекст: Ольга Никитина

    Моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье» заочно предъявлено обвинение в государственной измене за то, что в 2014 году он после воссоединения Крыма с Россией отказался передислоцировать ее на Украину, об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

    Ведомство сообщило, что моряк с 2011 года проходил службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» Центра морских операций ВМС ВСУ. В 2014 году он, как утверждает украинская сторона, «отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на территорию, подконтрольную киевскому режиму. При этом имя моряка не раскрывается, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Минобороны Украины выпустило приказ, которым моряк «за нарушение военной присяги» был лишен офицерского звания и уволен с военной службы. На Украине ему грозит до 15 лет заключения.

    Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВВСУ. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму. Подлодку не приняли на вооружение российских ВС из-за того, что она устарела и находилась в непригодном состоянии.

    В 2019 году Минобороны России объявляло тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье».

    Коментарии (27)
    3 октября 2023, 16:38
    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине

    Минобороны: Российские военные уничтожили выпускающие твердое ракетное топливо цеха у Павлограда

    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства указано, что около города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

    Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, речь идет о Павлоградском химическом заводе.

    Кроме того, российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники украинской армии. «В районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», – сообщает Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ВСУ около Работина. Также ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

    Коментарии (18)
    3 октября 2023, 10:19
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Автокомпания «Кама» сообщила о получении 36 тыс. предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», к производству которого планируется приступить в середине 2025 года.

    Как сообщили РИА «Новости» в компании, бронирование электрокаров из первой партии завершено.

    В компании отметили, что предварительное бронирование также давало уникальный ключ, открывающий доступ в личный кабинет пользователя.

    Электромобиль, как сообщает «Кама», сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода составит 500 километров в зависимости от модели. Габариты у авто будут компактными, уровень комфорта будет соответствовать С/D-классу. Над дизайном работало итальянское дизайн-бюро.

    Электрокары «Атом» будут производиться на заводе «Москвич».

    Коментарии (35)
    3 октября 2023, 19:32
    Бывший украинский военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ

    Перешедший на сторону России украинский военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ

    Бывший украинский военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывает контрактников с выплатой заработных плат, рассказал перешедший на сторону России украинский военный Максим Доценко.

    Контрактникам нерегулярно выплачивались деньги, из-за чего они «сидели голодные», рассказал Доценко на видео, предоставленном администрацией Харьковской области РИА «Новости», передают «Известия».

    «Людям, которые идут воевать в горячие точки, им обещают сотни тысяч. А потом они узнают, что эти сотни тысяч приходят раз в два-три месяца», – сообщил он.

    Также Доценко отметил, что семьям погибшим не всегда выплачивались компенсации от государства. Он пояснил, что погибших оформляют как пропавших без вести, а за таких бойцов выплаты не предусмотрены.

    В феврале прошлого года генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что киевские власти постоянно обманывают военнослужащих при выплате пенсии и заработной платы.

    Коментарии (16)
    3 октября 2023, 20:40
    Власти Франции согласились поставлять военную технику в Армению

    МИД Франции: Париж готов подписать соглашение с Ереваном о поставках военной техники

    Власти Франции согласились поставлять военную технику в Армению
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж готов подписать соглашение с Ереваном о поставках в Армению военной техники, сообщили в министерстве иностранных дел Франции.

    Как сообщила на брифинге глава французского МИД Катрин Колонна, Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, позволяющего поставлять военную технику в эту страну, «чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о намерении Запада разрушить российско-армянскую связку.

    Коментарии (39)
    3 октября 2023, 18:05
    Назван размер средней пенсии в России в 2024 году

    Силуанов назвал размер средней пенсии в России в 2024 году

    Назван размер средней пенсии в России в 2024 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средняя пенсия в России в 2024 году составит чуть больше 23,2 тыс. рублей в месяц, заявил во вторник глава Минфина России Антон Силуанов.

    По его словам, пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции, это 7,5%, поэтому пенсия вырастет до 23 тыс. 244 рублей, передает РИА «Новости». Общий объем расходов на индексацию пенсии составит 600 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что, согласно проекту бюджета России на три года, индексация прожиточного минимума пенсионера будет выглядеть следующим образом: в 2024 году – на 7,5%, в 2025 году – на 9,5%, в 2026 году – на 10,3%.

    Коментарии (49)
    3 октября 2023, 11:11
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть, пишут американские СМИ.

    В статье Politico говорится, что спустя более 500 дней после начала российской специальной военной операции законодатели-республиканцы в Вашингтоне сорвали попытку выделить Киеву крупный транш помощи.

    Отмечается, что произошло это всего спустя девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил американскую столицу, где просил США о дальнейшей поддержке. Автор публикации считает, что только подчеркивает ужесточение позиции Республиканской партии в Конгрессе, которая выступает за прекращение американской поддержки Киева.

    Параллельно с тем, как республиканцы голосовали «против» на Капитолийском холме, избиратели в Словакии отдали предпочтение «пророссийскому» премьер-министру Роберту Фицо, обещающему не отправлять на Украину «ни единого патрона». Похоже, рассуждает американское издание, Фицо собирается объединиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы препятствовать дальнейшей помощи Украине со стороны Европы. Кроме того, Польша, как напоминает издание, сделала «шокирующее заявление» о том, что больше не станет отправлять оружие Киеву.

    Между тем украинские политики, которых в США и Британии ранее критиковали за «неблагодарность», продолжают храбриться. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, стоя рядом с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявил, что Киев «работает с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы быть уверенными, что это больше не повторится ни при каких обстоятельствах».

    Источники издания тем временем сообщают, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе намерена анонсировать новый пакет помощи Украине.

    Коментарии (10)
    3 октября 2023, 10:35
    В Роскосмосе назвали вероятную причину аварии «Луны-25»

    Роскосмос: Станция «Луна-25» могла разбиться из-за блока угловых скоростей

    В Роскосмосе назвали вероятную причину аварии «Луны-25»
    @ Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Наиболее вероятной причиной аварии станции «Луна-25» может быть ошибка в расчетах блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л), сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

    Так, БИУС-Л не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы», передает РИА «Новости».

    Как следствие, оказалось невозможным при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, из-за чего ее отключение произошло по временной установке.

    Как отметили в госкорпорации, в данный момент завершается работа межведомственной комиссии по выяснению причин ЧП.

    А именно, выработаны рекомендации для исключения повторения подобных происшествий. К таким рекомендациям относится комплекс дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».

    Коментарии (32)
    3 октября 2023, 18:32
    Carlsberg расторгла лицензионное соглашение с «Балтикой»
    Carlsberg расторгла лицензионное соглашение с «Балтикой»
    @ Revierfoto/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пивная компания Carlsberg Group расторгла с «Балтикой» лицензионное соглашение на производство и продажу всей продукции группы, включая локальные бренды, говорится в сообщении датского концерна.

    В середине июля 2023 года пивоваренная компания «Балтика», принадлежавшая датскому концерну Carlsberg, была передана под управление Росимущества, передает «Интерфакс».

    Carlsberg называет расторжение лицензионных соглашений ответом на указ президента России о передаче доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» Росимуществу.

    В переходный период «Балтика» сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, сделать это можно до 1 апреля 2024 года. Компания выпускает продукцию под брендами Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и LAV. У «Балтики» восемь заводов в России.

    Коментарии (24)
    3 октября 2023, 15:07
    В Кремле раскритиковали присоединение Армении к Римскому статуту

    В Кремле назвали присоединение Армении к Римскому статуту некорректным шагом

    В Кремле раскритиковали присоединение Армении к Римскому статуту
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является некорректным шагом с точки зрения отношений между Россией и Арменией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «По-прежнему считаем, что это – некорректное решение», – приводит его слова ТАСС. По словам Пескова, российской стороне не хотелось бы, чтобы президенту Владимиру Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению.

    Армения, как отметил представитель Кремля, является дружественным России государством и партнером нашей страны. Россиян многое объединяет с братским армянским народом, сказал он. Вместе с тем у российской стороны появляются дополнительные вопросы к действующему руководству Армении, указал Песков, добавив, что данные вопросы заранее были переданы армянской стороне.

    Напомним, парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

    Коментарии (88)
    3 октября 2023, 12:52
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Как объявил спикер парламента Ален Симонян, за ратификацию документа выступили 60 депутатов, еще 20 голосов было отдано против. «Решение принято», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

    МИД РФ предупреждал, что такое решение обернется негативными последствиями для отношений между Россией и Арменией.

    Коментарии (33)
    Главное
    Венгрия предложила сократить помощь ЕС Украине вдвое
    Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку
    Власти Франции согласились поставлять военную технику в Армению
    В Британии заявили об угодившей в китайскую ловушку подлодке ВМС НОАК
    ФСБ рассекретила данные, как польские военнопленные выслуживались перед нацистами
    Трансгендер Эштон-Чирилло заявила, что осталась спикером теробороны ВСУ
    Россиянам объяснили новые правила платежей за ЖКХ

    Рублю потребуется помощь извне

    Доллар снова превысил отметку в 100 рублей. Однако экстренного заседания от ЦБ не последовало, как это было в августе. Между тем эксперты уверены, что рублю больше неоткуда ждать поддержки, кроме как от властей. В противном случае рубль может ослабнуть и до отметки в 110 за доллар. Когда власти вмешаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян обрек Армению на новые проблемы

    Армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны Кремля. Какие причины побудили Ереван пойти на этот шаг и как он скажется на дальнейших отношениях между Арменией и Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

    Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». В чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал «контрнаступа» ведет к поражению украинской валюты

    Курс украинской валюты, который киевский режим административными методами зажал более года назад, скоро снова будет стремительно падать. А все потому, что с 3 октября Нацбанк Украины снова решил отправить гривну в свободное плавание. Почему принято такое решение и при чем здесь провал украинского «контрнаступления»? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............