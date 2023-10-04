Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.8 комментариев
Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций ЕС
Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций ЕС против России
Оплатить муниципальную платную парковку в Новосибирске через спец терминалы – паркоматы в Новосибирске с 3 октября стало невозможно из-за санкций Евросоюза.
В горадминистрации пояснили, что в рамках заключенного контракта на создание автоматизированной информационной системы управления платными парковками разработчик выбрал паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird S.A.S., передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-центре со ссылкой на департамент транспорта и благоустроительного комплекса, в связи с введенными Европейским союзом санкциями, компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории России. В итоге проведение платежей через паркоматы за нахождение автомобиля на муниципальной платной парковке стал невозможен.
С 3 октября прием платежей через паркоматы оказался недоступен. Автомобилистам предложили воспользоваться альтернативными способами.
Ранее во Владивостоке из-за санкций ЕС отключили паркоматы.