Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.8 комментариев
В Анкаре установили личность устроившего теракт возле МВД Турции смертника
В турецком Министерстве внутренних дел установили личность устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре смертника, следует из заявления федерального органа власти.
Отмечается, что после анализа ДНК стало известно, что вторым террористом был Озкан Шахин, являющийся членом запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), передает ТАСС.
Также в МВД Турции отметили, что начатое расследование и борьба с терроризмом будут продолжены.
Накануне стало известно, что силы безопасности Турции начали проводить крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои» на всей территории республики.