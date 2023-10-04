Нефть подешевела перед заседанием ОПЕК+

Мировые цены на нефть слабо снизились перед заседанием ОПЕК+

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.33 снижается на 0,14%, достигая 90,79 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,12%, до 89,12 доллара, передает РИА «Новости».

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду должен провести регулярное заседание, где обсудит ситуацию на рынке параметры соглашения об ограничении добычи нефти. По прогнозам, альянс может сохранить параметры соглашения, так как нынешние близкие к 100 долларам за баррель цены на нефть благоприятны для стран-участниц.

Инвесторы обратили внимание и на данные Американского института нефти, который в ночь на среду оценил снижение коммерческих запасов в США за неделю, завершившуюся 29 сентября, в 4,2 млн баррелей.