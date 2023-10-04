Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил о поражении пункта управления ВСУ под Артемовском

Tекст: Антон Антонов

Поражены пункт управления и связи подразделения ВСУ в Часовом Яре, склад боеприпасов в Спорном, опорный пункт ВСУ в Клещеевке, пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Кирово, пикап и пункт временной дислокации украинского подразделения в Ласточкино, сообщил Астафьев. Авиация уничтожила ангар с вооружением и военной техникой украинских войск у Ивановского.

ВСУ безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное. В результате украинские войска «понесли значительные потери в живой силе и технике». Авиация нанесла удары по ВСУ у Александро-Шультино и Звановки, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что в результате контрбатарейной борьбы уничтожены украинское орудие Д-20 и три минометных расчета. Авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Урожайного, в Макаровке и в Новомихайловке, передает ТАСС.

На Южно-Донецком направлении отражена украинская атака в направлении Приютного. Кроме того, штурмовые подразделения улучшили тактическое положение у Новозлатополя, Червоного, Приютного, у ВСУ отбиты опорные пункты. Четверо украинских военных сдались в плен.

Расчет дальнобойной пушки «Малка» поразил скопление техники ВСУ у Трудового. Баррожирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две гаубицы ВСУ у Павловки и Тимировки. Российская артиллерия нанесла удары по складам с боеприпасами в районах Урожайного и севернее Никольского, поражен узел связи ВСУ в районе Новоукраинки, уничтожен ЗРК «Бук» ВСУ в районе Бурлацкого.

Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.