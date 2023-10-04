Власти Молдавии заявили о намерении не дать членам «Шор» участвовать в выборах

Вице-спикер Попшой сообщил о планах парламента Молдавии принять новое решение о недопуске членов «Шор» к выборам

Tекст: Антон Антонов

Попшой сказал, что в среду парламент проголосует по «более пропорциональному средству правовой защиты», которое больше соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rlive.

Попшой заявил, что был удивлен решением Конституционного суда – ожидалось, что «судьи дадут согласие на практическое применение решения». Он заверил, что в среду в парламенте «придумают новые законодательные средства защиты от граждан, которые злоупотребляли своими правами и, что более важно, были виновны в нарушении прав всех граждан Молдавии, саботируя верховенство закона».

В Молдавии 5 ноября пройдут выборы руководителей населенных пунктов и членов районных советов. Во вторник Конституционный суд Молдавии отменил запрет на участие членов партии «Шор» в выборах. При этом в июне КС Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор».



