  • Новость часаВ Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
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    Военный плацдарм США в Европе дал трещину
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    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    31 октября 2023, 13:06

    В Кремле назвали действия Запада в отношении России «квазивойной»

    Песков назвал действия Запада в отношении России «квазивойной»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В отношении уходящих с российского рынка компаний из недружественных стран действует особый режим, который обусловлен «квазивойной» Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    При этом, подчеркнул он, Россия продолжает оставаться открытой и заинтересованной в сотрудничестве страной, передает ТАСС.

    Также Россия готова создавать условия для комфортной работы иностранных компаний, отметил представитель Кремля.

    Однако, с учетом квазивойны, которую коллективный Запад ведет с Россией, в том числе и экономической войны, в отношении уходящих под давлением своих правительств западных компаний действует особый режим, добавил Песков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с Западом.

    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Коментарии (14)
    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 22:51
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности

    Владимир Путин: Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Главными бенефициарами мировой нестабильности являются нынешние правящие элиты США и их сателлиты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна», – заявил Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

    «США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

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    31 октября 2023, 10:19
    Антонов гневно осудил «желчную реакцию» США на события в Махачкале

    Посол Антонов: Попытки США подорвать Конституционный строй в России обречены на провал

    Антонов гневно осудил «желчную реакцию» США на события в Махачкале
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Желчная реакция администрации США и американской прессы на события в Махачкале являются не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам главы российского диппредставительства, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв Конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Накануне президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты.

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    28 октября 2023, 16:40
    Лавров: Запад вырастил из Украины монстра

    Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

    Tекст: Вера Басилая

    Запад превратил Украину в монстра, которого уже начинает побаиваться, потому что Владимир Зеленский и его союзники стали меньше слушаться и больше предъявлять претензий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России отметил, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине, поскольку, как считает Лавров, Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, передает БелТА.

    По словам Лаврова, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, но Вашингтон продолжает науськивать Киев.

    До этого Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (19)
    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

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    31 октября 2023, 13:02
    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане

    Сенатор Долгов: Россия без советов США разберется, что делать в связи с прошедшими беспорядками в Дагестане

    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    США спровоцировали протесты в Дагестане, а теперь они же пытаются указывать, как России поступать в связи со случившимся. Однако Москва и без их советов разберется, что делать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США призвали привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «США, попытавшись обвинить Россию в антисемитизме, сваливают проблемы с больной головы на здоровую. Вашингтону следовало бы заняться собственными вопросами, а не лезть в политику других государств. В самих Штатах сейчас проходят антиеврейские выступления, да и погромы для американцев – не новое явление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Это очередной пример лицемерной политики Штатов. Они все время пытаются расшатать ситуацию в разных регионах мира, а потом «ловят рыбу в мутной воде». Даже сейчас ниточки беспорядков в Дагестане ведут именно в Вашингтон. Поэтому американцам не стоит говорить России, что делать. Мы и без них разберемся», – отмечает собеседник.

    «Обвиняя Москву в антисемитизме, американцы открыли очередной фронт идеологического и психологического нападения на нашу страну. Они видят, что победить нас на поле боя не получается, поэтому пытаются раскачать ситуацию изнутри. В 1991 году у них получилось это сделать, но сейчас другие реалии. У России больше нет Горбачева, у нас есть Путин, поэтому надеждам США сбыться не дано», – резюмировал Долгов.

    Ранее Госдеп США призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

    «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям», – отметил он, комментируя события в Дагестане. По его словам, США «призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на данные заявления Госдепа США. Он отметил, что желчная реакция американской администрации и американской прессы на события в Махачкале является не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам дипломата, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ответила на слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы. Она обратила внимание на его удивительную избирательность в оценках и указала на отсутствие реакции, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках организации.

    Захарова также выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви и выступит в защиту верующих, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    В то же время, по данным американской еврейской неправительственной правозащитной организации ADL, в западных странах сейчас наблюдается рост антисемитских настроений и инцидентов, связанных с ними. Так, по их данным, в ФРГ с 7 октября доля таких происшествий выросла на 240%.

    Напомним, президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 14:59
    В США выросло число желающих изучать «русскую математику»

    Redacted: Американцы выбирают «русскую математику» из-за разочарования в системе образования США

    В США выросло число желающих изучать «русскую математику»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы разочаровались в системе образования США и записывают своих детей на дополнительные курсы по «русской математике», сообщает Redacted.

    В новом выпуске YouTube-подкаста ведущие обсудили растущую тенденцию родителей в США водить своих детей на курсы по «русской математике», которая набирает большую популярность среди преуспевающих учеников, передает RT.

    Ведущие считают, что американцы разочаровались в собственной системе образования, которая «не соответствует стандартам». Они также отметили, что «у России есть стремление к совершенству», тогда как в США нет стремления к чему-либо.

    Ранее член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар внесла на рассмотрение Конгресса США проект закона, которым предусматривается обучение американских школьников «опасностям коммунизма и схожих политических идеологий».

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    30 октября 2023, 11:06
    Американский эксперт упрекнул Байдена в глупом поступке по отношению к Путину

    Американский эксперт Сакс упрекнул Байдена в глупом поступке по отношению к Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Статью Сакса «Фиаско неоконсерваторов на Украине» опубликовала греческая газета «Катимерини» – одна из наиболее антироссийских в Греции, передает РИА «Новости».

    Как полагает Сакс, Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Он добавил, что правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой, должно срочно изменить курс.

    По его словам, Британия рекомендует США пойти на эскалацию, поскольку цепляется за имперские грезы XIX века, американские неоконсерваторы держатся за имперское высокомерие, но необходимо, чтобы возобладало более хладнокровное отношение.

    Сакс предлагает США начать переговоры с Россией и пообещать не расширять НАТО на восток.

    Ученый отметил, что президент Джо Байден должен проинформировать президента Владимира Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности. Сакс добавил, что Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, аналогичному, хотя и не во всех деталях, предложениям президента Путина от 17 декабря 2021 года.

    «Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года. Теперь настало время сделать это», – полагает ученый.

    Ранее в США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем.

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

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    29 октября 2023, 16:46
    В МИД объяснили цели новой резолюции США в ООН по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    США в своем новом проекте резолюции в ООН не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотели закрепить за Израилем право на самооборону, заявили в МИД России.

    На сайте ведомства указывает, что Вашингтон преследовал цели далекие от задачи прекращения кровопролития и облегчения страданий мирных палестинцев и израильтян. В МИД указали, что проект США «был пронизан односторонним осуждением движения ХАМАС с закреплением за Израилем права на самооборону».

    Напомним, Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США. При этом Совет Безопасности ООН не принял и предложенный США проект резолюции, в котором нет призыва к прекращению огня.

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    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    Коментарии (5)
    31 октября 2023, 12:26
    В Польше назвали провал ВСУ спланированным в Вашингтоне

    Onet: Провал наступления ВСУ мог быть рассчитан в Вашингтоне

    В Польше назвали провал ВСУ спланированным в Вашингтоне
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны с начала противостояния на украинской территории не рассчитывали на победу киевского режима, утверждает польское издание Onet.

    В Вашингтоне есть разные мнения об оказании помощи Киеву, это может говорить о том, что провал украинского контрнаступления мог быть «желательным и, возможно, даже запланированным» в США, пишет Onet, передает РИА «Новости».

    Американская сторона никогда не выступала за поставку систем вооружений, которые могли бы привести к поражению ВС России, указывается в материале.

    Автор подчеркивает, что мечты отдельных государств о потере Россией лица противоречат основам мировой политики, так как это государство имеет слишком большой вес.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

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