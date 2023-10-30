Авиаэксперт рассказал о мерах защиты аэропортов от нападения толпы

Авиаэксперт Гусаров рассказал, как защищены аэропорты от беспорядков

Tекст: Илья Абрамов

«Защищать какие-либо объекты от проникновения толпы очень сложно. Особенно если эта масса людей хорошо оснащена и грамотно управляется. Кроме того, периметр аэропортов занимает многие километры, что усложняет охрану важнейших объектов инфраструктуры» – сказал глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«В целом вокруг аэропорта всегда выстроена система охраны. Там расположены видеокамеры, установлены специальные датчики, показывающие приближение к объекту, возведены заборы. Когда кто-то подходит вплотную к периметру, срабатывает тревога, после чего приезжает охрана воздушной гавани, которая может задержать нарушителя», – отмечает он.

«Однако такие меры способны предотвратить проникновение одиночек или небольшой организованной группы людей. Но не толпы. В частности, охрана аэропорта не обучена подавлять массовые беспорядки, да и не имеет специального оборудования для этого. В таком случае даже колючая проволока и высокое напряжение по периметру воздушной гавани не дадут стопроцентной гарантии защиты», – поясняет собеседник.

«В случае проникновения массы людей на территорию аэропорта его работники должны принять ряд мер. Им необходимо ограничить полеты, приостановить движение по взлетной полосе, обесточить опасное оборудование, а также эвакуировать пассажиров за периметр. Это позволит минимизировать травмы среди всех находящихся на территории воздушной гавани граждан», – акцентировал эксперт.

«Безопасность аэропорта ложится на плечи местных властей и силовых структур. Они должны заранее спрогнозировать опасность, например, увидев людей, идущих в сторону воздушной гавани, и принять меры. В таком случае необходимо выслать на место сотрудников Росгвардии, которые смогут остановить толпу у внешнего периметра объекта», – резюмировал Гусаров.

Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

В связи с происходящими событиями было принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные площадки.

Директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов заявил, что ущерб, причиненный прошедшими накануне массовыми беспорядками, предварительно оценивается в несколько миллионов рублей. В результате прошедших событий пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы. Также руководитель воздушной гавани отметил, что сотрудники получили от произошедшего больше морального вреда, чем физического.

Между тем правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и уже доставлены в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

Ситуацию прокомментировал глава республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что акция в аэропорту оперировалась с территории Украины. При этом он «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали и те силы внутри региона, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования», проходящие здесь.

Кроме того, он признался, что испытывает стыд за произошедшее. Меликов предложил задержанным отправиться добровольцами в зону проведения, чтобы «отмыться от позора». Тем не менее он подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто мог спровоцировать массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы и с какой целью. Эксперты отмечали, что следы организаторов протеста ведут за границу, в частности на Украину.