Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.7 комментариев
Первые три предприятия в новых регионах получили льготный лизинг от Корпорации МСП
Дочерняя структура Корпорации МСП, компания «МСП Лизинг», заключила соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования с тремя компаниями из Запорожской области. Они стали первыми МСП-предприятиями новых регионов, воспользовавшихся этим видом господдержки, общая сумма которой составила 88 млн рублей.
«Программа льготного лизинга была запущена в новых регионах и в настоящее время активно реализуется. Помимо трех лизинговых соглашений на 88 млн рублей, на рассмотрении находится еще пять заявок от компаний из ДНР, ЛНР и Запорожской области на сумму 46 млн рублей», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он напомнил, что в настоящее время для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, льготная лизинговая поддержка доступна по ставке 6% годовых для российского оборудования, для иностранного – под 8%, говорится на сайте Корпорации МСП.
«Специалистами Минэкономразвития Запорожской области совместно с Корпорацией МСП была проведена работа по реализации программ мер поддержки для предприятий. В рамках стратегии развития региона стоит задача усилить экономику, помочь развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе благодаря мерам господдержки», – отметил и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов.
«Сектор малого и среднего предпринимательства имеет большую социально-экономическую значимость и является фактором обеспечения развития экономики в регионе. Реализация такой меры поддержки, как льготный лизинг, даст толчок росту производства, расширению видов продукции и появлению новых рабочих мест в Запорожской области», – заявил заместитель министра экономического развития региональной военно-гражданской администрации Виктор Шип.
В числе получателей льготной лизинговой поддержки в Запорожской области – предприятие по выпуску молочной продукции. Оно приобретет шесть единиц различного оборудования. Модернизация производственной линии позволит нарастить выпуск продукции, расширить ассортимент изделий, повысить качество фасовки и увеличить объемы реализации в магазинах и торговых сетях регионов РФ.
Предприятие по выпуску хлебобулочных изделий, в том числе «социального» хлеба, благодаря льготному лизингу, откроет цех по производству слоеного теста и выпуску из него кондитерских изделий. Появление нового оборудования даст компании возможность увеличить ассортимент продукции, повысить объем выпуска, заключить новые договоры с госучреждениями, предприятиями общественного питания и торговыми сетями. С расширением производства также будут созданы новые рабочие места.
Благодаря льготному лизингу, два токарных обрабатывающих центра приобретет предприятие, специализирующееся на производстве запчастей для железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов, путевого оборудования и др. Новое оборудование позволит компании расширить объем и номенклатуру продукции, создать новые рабочие места и увеличить круг партнеров.
Напомним, льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.