Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.2 комментария
Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС и наблюдательным постам.
Ведомство сообщило, что ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам противотанковых ракет, наблюдательным пунктам и военной инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что за сутки нанесла удары по более 450 военным объектам ХАМАС, под удар попали командные центры, наблюдательные пункты и пункты запуска противотанковых ракет.