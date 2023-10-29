Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.21 комментарий
Армия Израиля заявила о 450 уничтоженных военных объектах ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила, что за сутки нанесла удары по более 450 военным объектам ХАМАС, под удар попали командные центры, наблюдательные пункты и пункты запуска противотанковых ракет.
В армии добавили, что «в рамках расширения наземных операций» были нанесены удары по «террористическим ячейкам», которые пытались атаковать ЦАХАЛ и планировали запуск ракет, передает РИА «Новости».
Ранее в армии Израиля сообщили о задержании 700 активистов ХАМАС.