Один человек погиб и двое пострадали при возгорании нефтерезервуара в Коми

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ведутся работы по ликвидации возгорания.

Пресс-служба сообщает о возгорании выведенного из эксплуатации резервуара в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования Усинск Республики Коми при проведении работ подрядной организацией «Эколайф», передает ТАСС. Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности, по предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании «Эколайф».

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич подтвердила, что взорвавшийся резервуар в Усинском районе Коми был пустым, нефти в нем не было. По озвученным ей предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации остаточных газов во время работ по очистке емкости. Утечки и возможного загрязнения нет.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что более 50 человек привлечены на тушение пожара на объекте «Лукойла» в Усинском районе Республики Коми, где загорелся резервуар с нефтью.