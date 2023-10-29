Резервуар с нефтью загорелся под Усинском в Коми

МЧС: Более 50 человек тушат возгорание резервуара с нефтью под Усинском в Коми

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, в 11.30 мск на объекте ТТП «Лукойл-Усинскнефтегаз» в поселке Возей (70 км от Усинска) произошло возгорание в резервуаре РВС-5000, на место были направлены подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному рангу пожара №2, передает ТАСС. В МЧС добавили, что на место дополнительно следует рукавный автомобиль, пеноподъемник и пожарная насосная станция.

На место происшествия направлены силы и средства РСЧС из 51 человека и 18 единиц техники.

Ранее резервуар с нефтесодержащей жидкостью начал гореть на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, причиной пожара могла стать молния.