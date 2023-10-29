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Резервуар с нефтью загорелся под Усинском в Коми
МЧС: Более 50 человек тушат возгорание резервуара с нефтью под Усинском в Коми
Более 50 человек привлечены на тушение пожара на объекте «Лукойла» в Усинском районе Республики Коми, где загорелся резервуар с нефтью и, по предварительным данным, пострадал один человек. На место дополнительно следует спецтехника, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
По сообщению пресс-службы, в 11.30 мск на объекте ТТП «Лукойл-Усинскнефтегаз» в поселке Возей (70 км от Усинска) произошло возгорание в резервуаре РВС-5000, на место были направлены подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному рангу пожара №2, передает ТАСС. В МЧС добавили, что на место дополнительно следует рукавный автомобиль, пеноподъемник и пожарная насосная станция.
На место происшествия направлены силы и средства РСЧС из 51 человека и 18 единиц техники.
Ранее резервуар с нефтесодержащей жидкостью начал гореть на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, причиной пожара могла стать молния.