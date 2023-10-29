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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    21 комментарий
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    22 комментария
    29 октября 2023, 13:21

    Резервуар с нефтью загорелся под Усинском в Коми

    МЧС: Более 50 человек тушат возгорание резервуара с нефтью под Усинском в Коми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 50 человек привлечены на тушение пожара на объекте «Лукойла» в Усинском районе Республики Коми, где загорелся резервуар с нефтью и, по предварительным данным, пострадал один человек. На место дополнительно следует спецтехника, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

    По сообщению пресс-службы, в 11.30 мск на объекте ТТП «Лукойл-Усинскнефтегаз» в поселке Возей (70 км от Усинска) произошло возгорание в резервуаре РВС-5000, на место были направлены подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному рангу пожара №2, передает ТАСС. В МЧС добавили, что на место дополнительно следует рукавный автомобиль, пеноподъемник и пожарная насосная станция.

    На место происшествия направлены силы и средства РСЧС из 51 человека и 18 единиц техники.

    Ранее резервуар с нефтесодержащей жидкостью начал гореть на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, причиной пожара могла стать молния.

    28 октября 2023, 17:12
    Словакия решила пересмотреть условия оборонного соглашения с США
    Словакия решила пересмотреть условия оборонного соглашения с США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с Вашингтоном, заявил новый глава Минобороны республики Роберт Калиняк, об этом он сообщил в Facebook (признан экстремистским в России).

    Позицию Братиславы донесли послу США.

    Также Словакия не будет посылать на Украину новые партии боеприпасов со словацких складов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Словакии сменилось правительство. Новый премьер заявлял, что Киев не получит от Братиславы военной помощи.

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    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Коментарии (27)
    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

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    28 октября 2023, 23:19
    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы

    Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

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    28 октября 2023, 17:33
    Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в международный розыск

    СК объявил в международный розыск организатора нападений на прохожих в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет объявил в международный розыск возможного организатора нападений на прохожих в Петербурге Турала Мамедова, он заочно арестован, сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Санкт-Петербургу.

    Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта дела о нападениях, поиски подозреваемого продолжаются, следует из сообщения в СК в социальной сети «ВКонтакте».

    Кроме того, проведены обыски по местам возможного нахождения соучастников, были проверены спортивный клуб, завод в Ленинградской области, несколько ресторанов.

    Отмечается, что в ходе расследования задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, они арестованы, восьмерым предъявлены обвинения.

    Ранее сообщалось, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

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    28 октября 2023, 20:49
    Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов, ему было 28 лет, сообщили в Союзе конькобежцев России.

    Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером, следует из Telegram-канала Союза конькобежцев.

    Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай.

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    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

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    28 октября 2023, 16:08
    Офицера Рогвардии обвинили в махинациях при организации защиты Крымского моста

    Коммерсант: Офицера Росгвардии обвинили в неправомерном расходовании бюджетных средств и снижении защиты Крымского моста

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, где обвиняемым в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для защиты Крымского моста. проходит бывший глава отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков.

    Следствие считает, что полковник потратил почти на 400 млн рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые не подходили по характеристикам для борьбы с беспилотниками. Испытания показали, что комплексы не способны подавлять радиосигналы дронов. В результате, по версии следователей, Крымский мост в условиях СВО остался без защиты, пишет «Коммерсант».

    По данным следствия, в 2020 году Росгвардия должна была купить два комплекса для защиты моста от беспилотников, выполнение задания было поручено Волкову. Установлено, что он начал закупку только в сентябре, в конце финансового года, когда возник риск возврата в бюджет не потраченных денег. Следствие считает, что Волков знал, что заказанные комплексы «Орел-БПЛА» не соответствуют техзаданию.

    Уголовное дело уже передано в суд, его будут рассматривать в закрытом режиме.

    Напомним, украинские военные регулярно проводят атаки в районе Крымского моста. В ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку морскими дронами на сооружение.

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    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

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    28 октября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    Tекст: Вера Басилая

    На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

    Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

    Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

    Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в  Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

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    28 октября 2023, 19:00
    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Haaretz: Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о секторе Газа, сообщила газета Haaretz.

    Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», он распорядился вернуть домой всех израильских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

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    28 октября 2023, 15:26
    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС

    МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как следует из комментария  Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.

    В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

    Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.

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    29 октября 2023, 11:08
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.

    Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

    «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.

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    28 октября 2023, 21:27
    Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, чтобы уничтожить ХАМАС

    Израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС и освобождения удерживаемых ею в анклаве заложников, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    В телеобращении  к нации он заявил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников, передает РИА «Новости».

    Он пообещал, что все обстоятельства нападения на Израиль, совершенного 7 октября, сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС, будут тщательно расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам Нетаньяху, «не останется ни одно камня, который не будет перевернут», но сейчас руководство страны сосредоточено на ведении боевых действий в секторе Газа.

    Ранее министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия Израиля начала новую фазу военных действий.

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    28 октября 2023, 16:40
    Лавров: Запад вырастил из Украины монстра

    Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

    Tекст: Вера Басилая

    Запад превратил Украину в монстра, которого уже начинает побаиваться, потому что Владимир Зеленский и его союзники стали меньше слушаться и больше предъявлять претензий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России отметил, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине, поскольку, как считает Лавров, Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, передает БелТА.

    По словам Лаврова, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, но Вашингтон продолжает науськивать Киев.

    До этого Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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