В Госдуме предложили РКН убрать «Википедию» из поисковиков

Депутат Горелкин заявил, что «Википедию» следует убрать из результатов поиска в Сети

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он поддерживает решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении», передает РИА «Новости». Горелкин добавил, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя – «Википедию», которая уже давно перестала быть «свободной энциклопедией» и превратилась в оружие информационной войны против России.

Ранее в Госдуме призвали к введению оборотных штрафов против «Википедии».