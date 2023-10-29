Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.0 комментариев
В Госдуме предложили РКН убрать «Википедию» из поисковиков
Депутат Горелкин заявил, что «Википедию» следует убрать из результатов поиска в Сети
Депутат Госдумы Антон Горелкин поддержал решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении». Он также считает, что эти меры можно распространить и на «Википедию».
По его словам, он поддерживает решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении», передает РИА «Новости». Горелкин добавил, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя – «Википедию», которая уже давно перестала быть «свободной энциклопедией» и превратилась в оружие информационной войны против России.
Ранее в Госдуме призвали к введению оборотных штрафов против «Википедии».