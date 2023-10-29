Иран пригрозил Израилю ответными мерами

Пресс-служба президента Ирана: Израиль перешел красные линии, может последовать ответ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры, передает РИА «Новости». Там добавили, что Вашингтон просит Иран ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».