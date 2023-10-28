Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.2 комментария
Акция Движения Первых ко Дню бабушек и дедушек охватила все регионы страны
Всероссийские акции Движения Первых, посвященных Международному Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, прошли во всех 89 регионах страны.
Участники Движения узнавали историю и интересные факты о своих предках, создавали генеалогическое древо вместе с родными, готовили традиционные семейные блюда, полезно и интересно проводили время со своими бабушками и дедушками, а также помогали пожилым людям.
«Акция Первых «История моей семьи», посвященная Международному Дню бабушек и дедушек – это отличная возможность собрать вместе все поколения семьи, послушать истории молодости родных и любимых, посмотреть семейный фотоальбом. В этом дне преемственность поколений, передача опыта и семейных ценностей. Быть благодарными внуками, всегда помнить о тех, кто вас любит и поддерживает – важное качество Первых», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.
В рамках акции «История моей семьи» Первые и их близкие составляют генеалогическое древо. Ребята узнают у бабушек или дедушек имена, фамилии, годы жизни, профессиональную деятельность и другие факты о своих предках, родственниках, которые используют для составления родословной. Первые рассказывают о своих близких, делятся их самыми значимыми достижениями, гордятся своим героями и стараются равняться на них.
Фотографии своего семейного древа или интересные факты своей родословной участники размещают на своей странице в социальных сетях с официальным хэштегом #БабушкиДедушкиПервых.
В свою очередь, активисты волонтерского отряда Первых Курганской области отправились «Навстречу мудрости» в Лесниковский дом-интернат для пожилых и инвалидов. В рамках Всероссийской акции «Семейный рецепт» бабушки вместе с Первыми приготовили самое традиционное семейное блюдо – пирожки с картошкой. Во время готовки подопечные дома-интерната рассказали ребятам секреты коронных блюд и поделились историями из своей молодости.
Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.