  • Новость часаИстребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
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    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    2 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    14 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 12:36

    Акция Движения Первых ко Дню бабушек и дедушек охватила все регионы страны

    Всероссийские акции Движения Первых, посвященных Международному Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, прошли во всех 89 регионах страны.

    Участники Движения узнавали историю и интересные факты о своих предках, создавали генеалогическое древо вместе с родными, готовили традиционные семейные блюда, полезно и интересно проводили время со своими бабушками и дедушками, а также помогали пожилым людям.

    «Акция Первых «История моей семьи», посвященная Международному Дню бабушек и дедушек – это отличная возможность собрать вместе все поколения семьи, послушать истории молодости родных и любимых, посмотреть семейный фотоальбом. В этом дне преемственность поколений, передача опыта и семейных ценностей. Быть благодарными внуками, всегда помнить о тех, кто вас любит и поддерживает – важное качество Первых», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

    В рамках акции «История моей семьи» Первые и их близкие составляют генеалогическое древо. Ребята узнают у бабушек или дедушек имена, фамилии, годы жизни, профессиональную деятельность и другие факты о своих предках, родственниках, которые используют для составления родословной. Первые рассказывают о своих близких, делятся их самыми значимыми достижениями, гордятся своим героями и стараются равняться на них.

    Фотографии своего семейного древа или интересные факты своей родословной участники размещают на своей странице в социальных сетях с официальным хэштегом #БабушкиДедушкиПервых.

    В свою очередь, активисты волонтерского отряда Первых Курганской области отправились «Навстречу мудрости» в Лесниковский дом-интернат для пожилых и инвалидов. В рамках Всероссийской акции «Семейный рецепт» бабушки вместе с Первыми приготовили самое традиционное семейное блюдо – пирожки с картошкой. Во время готовки подопечные дома-интерната рассказали ребятам секреты коронных блюд и поделились историями из своей молодости.

    Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

    Коментарии (20)
    27 октября 2023, 21:52
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе

    NYT: В Саудовской Аравии предупредили США о катастрофических последствиях операции в Газе

    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовские чиновники предупредили США, что вторжение Израиля в сектор Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

    Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно обращались к американским представителям, предупреждая об опасности наземной операции Израиля в Газе, утверждают источники газеты The New York Times, передает ТАСС.

    По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, встретившегося в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, саудовское руководство надеялось, что операцию в Газе можно избежать «по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей», пишет издание.

    Ранее стала известна причина отсрочки вторжения Израиля в Газу.

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    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (43)
    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

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    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (28)
    27 октября 2023, 16:29
    Занимавшегося гиперзвуковой авиацией ученого осудили на 12 лет за госизмену
    Занимавшегося гиперзвуковой авиацией ученого осудили на 12 лет за госизмену
    @ tsagi.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор ученому Анатолию Губанову по статье о государственной измене, сообщили в Московском городском суде в пятницу.

    Губанова приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в суде РИА «Новости». Фабула дела не сообщается, оно проходит под грифом «совершенно секретно». Ученого арестовали в конце 2020 года.

    Губанов – кандидат технических наук, трудился в ЦАГИ имени профессора Жуковского и МФТИ. Он изучал работу авиатехники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, у него более 100 научных работ на русском и английском языках на эту тематику.

    Губанов, по данным электронной библиотеки elibrary.ru, занимался разработкой в международном проекте по созданию гиперзвукового самолета Hexafly-Int.

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    27 октября 2023, 19:54
    Вильнюс стал на треть славянским городом

    Департамент миграции Литвы подсчитал количество иностранцев в Вильнюсе

    Вильнюс стал на треть славянским городом
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Столица Литвы Вильнюс становится славянским городом, согласно данным департамента миграции страны, который предоставил сообщение о численности населения страны.

    По данным ведомства, в настоящее время в столице Литвы проживает 200 тыс. вновь приехавших иностранцев. В городе с полумиллионным населением число литовцев составляет чуть менее двух третей жителей, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

    Среди приезжих в основном русские, украинцы и белорусы, говорящие на русском языке. Отмечается, что если добавить еще литовское население, говорящее на русском языке, то получится, что «столица Литвы скорее Вильно, чем Вильнюс».

    Коментарии (28)
    27 октября 2023, 18:54
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о волне протестов в стране с требованием провести демобилизацию солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Родственники военнослужащих в ряде областных центров Украины вышли на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и количество проведенных солдатами в строю дней, сообщило местное издание «Телеграф», передает РИА «Новости». По их словам, бойцы не проходили ротацию с февраля прошлого года.

    По информации украинских СМИ, подобные акции состоялись в частности в Киеве, Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ивано-Франковске. Новостное агентство «Галка» сообщило о 17 мероприятиях по всей стране.

    Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов Украины.

    Коментарии (17)
    27 октября 2023, 15:05
    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая

    Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной может начаться третья мировая война.

    По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».

    «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».

    Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.

    Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 15:14
    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    Rzeczpospolita: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнаруженный в машине польского президента Анджея Дуды прибор слежения могли установить на украинской территории, пишут польские СМИ.

    Следы установленного маячка «ведут на Украину», утверждает Rzeczpospolita, передает РИА «Новости».

    По данным издания, устройство нашла не служба государственной охраны, а сотрудники пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Расследование же началось еще в конце июня. Последний визит на Украину Дуда проводил 28 июня.

    Эта история с маячком грозит перерасти в новый польско-украинский скандал, указал главред порталов RusBaltic.Ru и Евразия Александр Носович в своем Telegram-канале. По его мнению, польские спецслужбы «слили прессе» данные о том, что след ведет «на восток», и отметили, что машину, где нашли маячок, президентский гараж добавлял к кортежу во время его поездки на Украину.

    Носович указал, что «можно польстить России» предположением, что за этим стоит «всемогущая ФСБ», но в Польше «склоняются к тому, что все куда проще и очевиднее».

    До этого сообщалось, что в машине президента Польши нашли следящий за передвижениями датчик, на этом лимузине ездил не сам глава государства, а его охрана. По словам источников, автомобиль мог проездить с устройством несколько месяцев. Он был в составе президентской колонны во время визита на Украину.

    Коментарии (12)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

    Коментарии (16)
    27 октября 2023, 19:38
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наименование зоны действий российских миротворцев изменилось на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики».

    Ранее в бюллетенях ведомства зона действия носила название «зона Нагорно-Карабахского конфликта», передает ТАСС.

    В бюллетене за пятницу октября указывается, что для обеспечения безопасности движения по дорогам выставили два постав в районе Ханкенди (Степанакерта).

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 14:41
    В Польше выдвинули условие примирения с Украиной

    Премьер Моравецкий выдвинул условие для примирения Польши с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Примирение Польши и Украины возможно только после нахождения останков всех жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщений о нахождении возле деревни Пузники в Тернопольской области Украины общей могилы ее жителей, убитых украинскими националистами.

    «Мы должны закрыть эту болезненную тему в истории двух народов», – передает ТАСС слова Моравецкого.

    По словам польского премьера, властям Украины направлен запрос о проведении эксгумации. По предварительным данным, захоронение было проведено без гробов в несколько слоев, а большинство убитых – женщины

    Напомним, в феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Были атакованы около 100 польских населенных пунктов. Тогда жертвами стали около 100 тыс. человек. События получили название «Волынская резня».

    Ранее болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время футбольного матча.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 21:23
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха, заявило палестинское движение ХАМАС в пятницу вечером.

    Анклав обстреливается с суши, моря и с воздуха, это свидетельствует о намерениях израильской стороны «совершить новые массовые убийства и преступления», указал ХАМАС, передает ТАСС.

    В пятницу израильские военные сообщили о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

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