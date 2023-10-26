Путин рассказал, как появился космодром Восточный

Владимир Путин: Это же я придумал космодром Восточный

Tекст: Антон Никитин

«Это же я придумал космодром Восточный. И, соответственно, город [там] возник тоже. Я без всякого преувеличения говорю», – сказал российский лидер в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

«Потому что вот в какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов, когда я сказал, что у России должен быть свой космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка, но потом мы все-таки начали этим заниматься», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что изначально Роскосмос предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана, где-то в районе Владивостока, передает ТАСС.

«Уже там проектные работы начались, потом все-таки опять пришли коллеги, сказали, что посмотрели, как на мысе Канаверал (штат Флорида, США) пуски идут – погодные условия на берегу океана очень плохие, надо смещаться на территорию. Поехали на территорию, – рассказал президент. – Вот чтобы было понятно, я лично выбирал это место, просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром».