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Эксперт счел повреждение газопровода и кабеля в Балтике «простой бытовухой»
Политолог Лукьянов: История с поврежденным газопроводом и кабелем в Балтийском море оказалась простой бытовухой
Финские следователи пришли к выводу, что от зарегистрированного в Гонконге судна отвалился якорь и повредил газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщил политолог Федор Лукьянов. Он отметил, что можно, оказывается, такого рода происшествия расследовать быстро и точку ставить.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил в своем Telegram-канале, что история с поврежденным газопроводом и кабелем в Балтийском море оказалась не грандиозной политической эскалацией, а «простой бытовухой».
Как пояснил Лукьянов, финские следователи пришли к выводу, что от судна, зарегистрированного в Гонконге, отвалился якорь и повредил инфраструктуру.
«Стоит в скобочках заметить, что можно, оказывается, такого рода происшествия быстро расследовать и точку ставить. Не то что некоторые «потоки»...», – добавил политолог.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал «русофобскими рефлексами» обвинения в адрес России в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Во вторник на месте повреждения газопровода Balticconnector обнаружили предмет, похожий на огромный якорь. Неделей ранее в Эстонии назвали китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга возможным виновником ЧП на газопроводе Balticconnector.