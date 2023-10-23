У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.3 комментария
Путин и президент Бразилии обсудили обострение на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и обсудил с ним обострение палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
В Telegram-канале Кремля сообщается, что разговор был проведен по инициативе бразильской стороны.
«Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи. С учетом председательства Бразилии в этом месяце в Совете Безопасности ООН предметно рассмотрены различные аспекты совместной работы в целях принятия по линии ООН безотлагательных и эффективных мер по деэскалации кризиса и реального продвижения мирного процесса на общепризнанной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – говорится в сообщении.
В ходе обмена мнениями по украинской тематике Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу – при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий. Президент Бразилии в свою очередь высказался за поиск путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
Отмечается, что «с обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и «Группы двадцати», где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям».
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что кураторы внешней политики киевского режима сами начали говорить о мирных переговорах.