Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.62 комментария
Макгрегор: НАТО не переживет нынешний кризис
Экс-советник Пентагона предрек развал НАТО
Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет нынешний кризис, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, НАТО не переживет этот кризис, поскольку альянс не предназначен для ведения наступательных действий. Макгрегор добавил, что НАТО создано для защиты западной цивилизации, но вдруг его расширили и «попытались превратить Россию в точную копию Швеции», передает РИА «Новости».
Ранее Макгрегор заявил, что страны Североатлантического альянса планируют интервенцию на Украину. Американский офицер добавил, что власти Литвы и Польши уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны.