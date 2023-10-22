Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.62 комментария
Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
На 80-м году жизни скончалась советская и российская актриса Нина Кирьякова, сообщает «Театр на Покровке».
По сообщению театра, Кирьякова исполнила множество ролей в театре и кино. «Театр на Покровке» также выразил соболезнования родным и близким передает RT.
Отмечается, что Кирьякова была принята в труппу Московского театра комедии в 1967 году, в Театре на Покровке она работала с 1991 года.
Актриса исполняла роли в таких кинофильмах, как «Аты-баты, шли солдаты», «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени».