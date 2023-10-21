Sky News Arabia: Участники саммита в Каире по палестинской проблеме не пришли к соглашению

Tекст: Вера Басилая

Источник телеканала сообщил, что между делегациями возникли разногласия из-за формулировки «право Израиля на самооборону» и вопроса осуждения ХАМАС.

Между тем, власти Египта заявили, что, призывая к проведению этого саммита, стремились достичь международного консенсуса, и не будут жалеть усилий для продолжения работы со всеми партнерами для достижения целей вне зависимости от сложностей или продолжительности этого конфликта, передает РИА «Новости».

В то же время участники саммита мира по Палестине призывают к сдержанности, чтобы не допустить расширения израильско-палестинского конфликта на регион. Также они осудили любое применение насилия по отношению к гражданскому населению, а также нарушение международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта, передает ТАСС.

Напомним, саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходил в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.