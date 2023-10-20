Поездка Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону оказалась незапланированной

Песков: Поездка Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону не была запланирована

Tекст: Ольга Никитина

«Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась», – ответил он на вопрос, планировалась ли такое мероприятие заранее. «Эти поездки проходят достаточно регулярно, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных», – приводит его слова ТАСС.

В ночь на пятницу пресс-секретарь главы государства проинформировал, что Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе специальной военной операции (СВО). Доклад о положении дел президенту представил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, еще ранее – объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Также он посещал штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.