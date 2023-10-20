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Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
Президент России Владимир Путин поздравил журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева с 60-летним юбилеем.
«Уважаемый Владимир Рудольфович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Вы добились успеха во многих творческих профессиях, требующих глубоких, разносторонних знаний, энергии и увлеченности. Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес. Желаю Вам здоровья и новых достижений», – отметил президент России.
Владимир Соловьев является ведущим программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», а также телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Лауреат премии ТЭФИ (2005). Является автором и ведущим фильмов «Миропорядок» (2015), «Миропорядок 2018» (2018), а также фильма «Президент» (2015), в котором Соловьев рассказал о пятнадцати годах президентства Владимира Путина и взял большое интервью у главы государства.