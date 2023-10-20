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    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    11 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    19 комментариев
    20 октября 2023, 10:52

    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева

    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева с 60-летним юбилеем.

    «Уважаемый Владимир Рудольфович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Вы добились успеха во многих творческих профессиях, требующих глубоких, разносторонних знаний, энергии и увлеченности. Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес. Желаю Вам здоровья и новых достижений», – отметил президент России.

    Владимир Соловьев является ведущим программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», а также телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Лауреат премии ТЭФИ (2005). Является автором и ведущим фильмов «Миропорядок» (2015), «Миропорядок 2018» (2018), а также фильма «Президент» (2015), в котором Соловьев рассказал о пятнадцати годах президентства Владимира Путина и взял большое интервью у главы государства.

    19 октября 2023, 23:02
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

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    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

    Коментарии (50)
    19 октября 2023, 15:50
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».

    Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru», передает РИА «Новости».

    «Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», – сказал Путин. Также он, говоря о шутерах (компьютерных играх) с негативным отношением к России, подчеркнул, что «мы любим и Канаду, и США, но зачем в таком негативном ключе зарабатывать на нас».

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

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    19 октября 2023, 15:57
    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году

    Путин подписал указ о Всемирных играх дружбы в Москве и Екатеринбурге

    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
    @ @ruchessfed

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Игры планируется провести для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также проведение игр направлено на развитие новых форматов международного спортивного сотрудничества.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 12:59
    Путин поручил вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек», – цитирует ТАСС Путина.

    «Спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава», заявил, что продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 16:12
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный спорт очень коммерциализирован и зависит от бизнеса и властей государств, это признак его вырождения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения. Он (международный спорт) очень коммерциализирован – значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – приводит его слова ТАСС.

    Путин считает, что новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения важны, поскольку будут подрывать международную монополию чиновников. «Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», – сказал он.

    Ранее Путин подписал указ о том, что в российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 14:23
    Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации российской стороной рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

    Необходимость прекращения действий конвенции обосновывается в сопроводительных материалах тем, что резолюция Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете для слежения за исполнением участниками конвенции своих обязательств, передает ТАСС.

    Россию также лишили возможности следить на международном уровне за нарушением прав соответствующих категорий граждан, включая русскоязычное население за границей.

    В такой политической обстановке денонсация конвенции в полной мере отвечает интересам страны, указывается в документах.

    Авторы законопроекта указывали, что с учетом в российских законах норм по защите прав национальных меньшинств и программ по их поддержке, денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав таких групп людей.

    Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

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    20 октября 2023, 01:31
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    Начальник Генштаба Герасимов в Ростове-на-Дону доложил Путину о ходе специальной военной операции на Украине

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину о ходе СВО, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, прошли «и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», передает РИА «Новости».

    Герасимов сообщил Путину, что «объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции». Они поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад, содержание которого не раскрывается.

    Путин попросил Герасимова «передать привет командирам». «Обязательно», – ответил начальник Генштаба.

    В четверг Путин в Перми принял участие в мероприятиях международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.

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    19 октября 2023, 14:56
    Введены штрафы за навязывание потребителю допуслуг

    Путин подписал закон о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

    На сайте правовой информации указано, что вводят штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. При этом штраф для должностных лиц устанавливается в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

    Также вводится наказание за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц он составит 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

    Через 10 дней после опубликования закон вступит в силу.

    Госдума приняла законопроект, предусматривающий введение штрафов за навязывание потребителю дополнительных услуг в конце сентября.

    Напомним, член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предложил эффективные способы борьбы с рекламными звонками.

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    19 октября 2023, 13:17
    Путин поручил кратно увеличить число спортивных соревнований в России

    Tекст: Вера Басилая

    Число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов. [Соревнований] общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсменам и тренерам, которые примут участие в зимней Спартакиаде, выплатят около 620 млн рублей.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 13:42
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    @ Николай Кубеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Предложение на форуме «Россия – спортивная держава» высказал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

    «Хорошая идея», – отреагировал президент.

    Также Путин поручил расширить число стран-участниц соревнований «Игры БРИКС», которые пройдут в 2024 году в Казани, передает ТАСС.

    «Кроме государств БРИКС и присоединившихся [стран], у нас есть еще и [государства-]наблюдатели и те, кто стремится быть членами БРИКС. Надо пошире взять. Я уверен, люди с удовольствием приедут», – сказал Путин.

    Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани, в программу включены 27 видов спорта.

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    19 октября 2023, 16:37
    Путин: Израиль и половину арабских стран могут исключить из мирового спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предположил, что в связи с нынешней ситуацией в мировом спорте из него могут исключить Израиль и половину арабских стран.

    «Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Несмотря на то, что пока «непонятно, кто там и что делает», в связи с последними событиями ограничения в виде спорта могут последовать незамедлительно, добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

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    19 октября 2023, 12:48
    Путин заявил об этнической дискриминации россиян со стороны МОК

    Путин заявил об этнической дискриминации россиян Международным олимпийским комитетом

    Путин заявил об этнической дискриминации россиян со стороны МОК
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», — цитирует Путина ТАСС.

    Благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения», подчеркнул российский президент.

    Также благодаря им выяснилось, что Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют.

    «Мы узнали также, услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется – эта Олимпийская хартия, – а на кого нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта», – сказал глава российского государства.

    Он подчеркнул, что Россия всегда готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, с теми, кто дорожит этими ценностями.

    Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России.

    МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.

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    19 октября 2023, 16:32
    Путин: Российские спортсмены вернутся к полноценным форматам выступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские спортсмены обязательно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «Вы сказали «мы вернемся к полноценным выступлениям». Но наши выступления и так всегда являются полноценными. К полноценным форматам (вернемся) – конечно, это безусловно произойдет», – прокомментировал он одно из выступлений участников совета, передает ТАСС.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

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    19 октября 2023, 15:02
    Путин раскритиковал невыполнение поручения о спортивных объектах на селе

    Путин раскритиковал невыполнение поручения по развитию спортинфраструктуры на селе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президентское поручение по созданию подпрограммы «Спорт на селе» не было исполнено, констатировал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «Я уже давал поручение разработать специальную подпрограмму «Спорт на селе» и включить ее в уже действующую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», – напомнил глава государства, передает ТАСС.

    Он отметил, что этот документ до сих пор не принят.

    Также президент отметил, что доступность и многообразие спортивной инфраструктуры прямо влияют на качество жизни и здоровье миллионов людей, открывают возможность для занятия физкультурой, выбирать себе активный досуг и здоровый образ жизни.

    Чтобы сделать спорт более доступным, нужно обеспечить «дальнейшее динамичное развитие спортивной инфраструктуры, причем во всех регионах России». Это же касается и роста производства российских спорттоваров и оборудования.

    «Рабочая группа совета предлагает создать для этого индустриально-спортивные кластеры, объединить на одной площадке научные и производственные силы, государственные средства и частные инвестиции. Сразу попрошу обозначить конкретные меры поддержки компаний, работающих в данной сфере, объемы финансирования, их возможные источники», – заключил он.

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