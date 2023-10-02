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Назван состав сборной России по футболу на осенние сборы
Назван октябрьский состав сборной России по футболу
Выступающие за футбольные клубы Европы Александр Головин, Далер Кузяев и Алексей Миранчук попали в расширенный состав сборной России на сборы, которые пройдут в октябре, сообщили в РФС.
В тренировочном сборе примут участие 29 футболистов под руководством Валерия Карпина, передает РИА «Новости».
Учебно-тренировочный сбор пройдет с 9 по 16 октября. Сборная России 12 октября сыграет с командой Камеруна на домашнем стадионе московского «Динамо».
Напомним, российские сборные и клубы пока отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.