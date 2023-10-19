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Президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием
«Имеди»: Президенту Грузии Зурабишвили может грозить уголовное преследование
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, накануне избежавшая импичмента, может подвергнуться уголовному преследованию в случае продолжения несогласованных с правительством визитов за рубеж, сообщила телекомпания «Имеди» в четверг. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Официальные лица в интервью телекомпании допустили такое возможное развитие событий, но воздержались говорить, по каким именно статьям УК можно будет предъявить претензии президенту в этом случае.
Депутат от оппозиции Хатиа Деканоидзе не исключила, что прокуратура в таком случае выдвинет обвинение в растрате государственных средств.
Вместе с тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил «Имеди», что в случае продолжения президентом визитов зарубежные лидеры должны осознать, что встречаются с нарушившим Конституцию Грузии политиком.
«После решения КС, который подтвердил факт нарушения президентом Конституции, мы ожидаем, что наши партнеры проявят уважение к этому вердикту», – сказал он.
«Речь идет об уважении к нашему государству», – подчеркнул спикер высшего законодательного органа Грузии.
«За» импичмент в среду проголосовало 86 депутатов при необходимых ста. В результате Зурабишвили сохранила свой пост.
Она отказалась отвечать на вопрос, намерена ли снова выезжать за рубеж с визитами.