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Служащий Госдепа подал в отставку из-за политики США на Ближнем Востоке
Politico: Служащий Госдепа подал в отставку в знак протеста против политики США на Ближнем Востоке
Служащий Госдепартамента США Джош Пол подал в отставку, выступив против «недальновидной политики», противоречащей американским ценностям, администрации президента Джо Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке, а также поставок вооружения Израилю, сообщила газета Politico.
Издание приводит заявление чиновника на портале LinkedIn, из которого следует, что Пол подал в отставку из-за невозможности поддерживать ряд ключевых политических решений, которые он считает «недальновидными, деструктивными и несправедливыми». Служащий Госдепа заявил, что решения администрации Байдена по Ближнему Востоку противоречат тем ценностям, которые США публично отстаивают, передает ТАСС.
Пол отметил, что «последней каплей» для него стало «расширение и ускорение поставок оружия Израилю», а именно средства противовоздушной обороны и боеприпасы. По его словам, реакция администрации и Конгресса на эскалацию палестино-израильского конфликта «импульсивна, предвзята, политически удобна», что говорит об интеллектуальном банкротстве и бюрократической инерции.
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