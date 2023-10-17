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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    13 комментариев
    17 октября 2023, 01:11

    Иран заявил о скорых «упреждающих действиях» противостоящих Израилю группировок

    Глава МИД Ирана заявил о скорых «упреждающих действиях» противостоящих Израилю группировок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    Как приводит слова Абдоллахияна агентство IRNA, лидеры сопротивления не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в регионе, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы, передает ТАСС.

    Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

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    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

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    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

    Коментарии (21)
    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    Коментарии (4)
    16 октября 2023, 10:38
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что действия и политика движения ХАМАС не отвечают интересам палестинского народа.

    Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.

    Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

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    16 октября 2023, 18:15
    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская сторона возобновила подачу воды в южную часть сектора Газа, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Как указал посол, в южную часть Газы Израиль возобновил подачу воды. По его словам, с утра точно это функционирует, передает ТАСС.

    Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Израиль возобновил водоснабжение на юге сектора Газа, и отметил, что США будут координировать усилия со своими израильскими партнерами, с Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к «предметам базовой необходимости».

    Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона.

    Коментарии (9)
    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 октября 2023, 22:15
    В Германии массово срывают и повреждают израильские флаги

    Bild: В ФРГ массово срывают, крадут и повреждают флаги Израиля

    В Германии массово срывают и повреждают израильские флаги
    @ Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений, сообщили СМИ.

    Как сообщает издание Bild, за прошлую неделю и выходные были сорваны и  украдены израильские флаги у ратуш или администраций Берлина, Крефельда, Эрфурта, Мерса, у собора в Штральзунде и здания МВД в Шверине. В Виттене и Реклингхаузене флаги украли дважды, передает РИА «Новости».

    Издание сообщила также, что в Майнце и Ахене флаги были сорваны с флагштоков у ратуш и сожжены. В Штаде группа молодых людей намеревалась сорвать флаг у местной ратуши, но с этим так и не справилась, в Пирне попытка сжечь флаг была предотвращена, а в Мюнстере неизвестные сняли и порвали флаг на части.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (5)
    16 октября 2023, 01:56
    Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль

    Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому президенту Джо Байдену посетить Израиль в ближайшее время, пишет издание Times of Israel.

    По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».

    Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.

    По данным издания,  нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.

    Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.

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    16 октября 2023, 20:27
    СМИ: КПП на границе Египта с Газой разрушен после ракетного удара

    СМИ: Ракетный удар нанесен по зоне возле КПП «Рафах» на границе Египта с Газой

    СМИ: КПП на границе Египта с Газой разрушен после ракетного удара
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    По территории, которая вплотную прилегает к контрольно-пропускному пункту «Рафах», нанесен ракетный удар, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

    КПП расположен на границе Египта с палестинским сектором Газа, через него планировалась доставка гуманитарного груза и эвакуация гражданского населения. О возможных жертвах или материальном ущербе сведений пока нет, передает ТАСС.

    На кадрах слышен разрыв снаряда, виден столб дыма и разбегающиеся с криками люди. На территории КПП велись ремонтные работы после предыдущих атак израильских сил близ «Рафаха». По словам источника телеканала, работы остановлены «из-за опасений новых ударов со стороны Израиля».

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявлял о планах уничтожить все тоннели в секторе Газа и всех военных ХАМАС.

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    16 октября 2023, 09:58
    Израиль опроверг введение режима прекращения огня в секторе Газа

    Канцелярия премьера Израиля Нетаньяху опровергла введение режима прекращения огня в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Режим пятичасового прекращения огня, о котором ранее объявляли по неофициальным источникам, в настоящее время в секторе Газа не действует, заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В сообщении, опубликованном на странице канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter, органичен в России), в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия, передает ТАСС.

    Ранее канал Al Arabiya сообщил, что режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь.

    Коментарии (3)
    16 октября 2023, 12:23
    Al Jazeera: При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 журналистов

    Al Jazeera: Не менее 11 журналистов погибли в Газе при ударах ВС Израиля

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере 11 сотрудников средств массовой информации погибли в секторе Газа с 7 октября при ударах израильской авиации, пишут СМИ со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины.

    Кроме того, 20 репортеров получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Напомним, в Израиле предлагают запретить вещание канала Al Jazeera.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 17:02
    Нетаньяху назвал ХАМАС «новой версией нацизма»
    Нетаньяху назвал ХАМАС «новой версией нацизма»
    @ Jacquelyn Martin/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС – это «новая версия нацизма», заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в понедельник.

    ХАМАС – это «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в России), это «новая версия нацизма», заявил Нетаньяху, передает ТАСС. Он отметил, что весь мир объединялся для победы над нацистами и ИГ, потому он должен объединиться и сейчас, чтобы победить ХАМАС.

    До этого Нетаньяху заявлял, что ХАМАС должен быть уничтожен, его мнение разделил президент США Джо Байден.

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    16 октября 2023, 16:46
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден получил предложение посетить Израиль, но точных данных о визите пока нет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Приглашение направил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Кирби отметил, что Байден ранее посещал Израиль, он понимает, что для израильского народа наступило «критическое время», и «без сомнений поедет туда еще раз», но пока конкретных решений по поводу поездки нет.

    Ранее президент Украины хотел посетить Израиль, но в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

    Коментарии (4)
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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

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