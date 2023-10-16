Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?5683 комментария
Посольство России в Париже: Напавший на школу во Франции радикализировался не в РФ
Совершивший нападение на школу во французском городе Аррас и убивший учителя литературы выходец из Ингушетии Могушков проникся радикальными идеями не на территории России, сообщило российское посольство в Париже.
Могушков прибыл во францию в пятилетнем возрасте и с этого момента жил в этой стране, его радикализация происходила не в России, это «совершенно очевидно», подчеркнули в посольстве, передает ТАСС.
Нападение произошло утром 13 октября, по данным источника в полиции, во время нападения мужчина кричал «Аллах Акбар», передает РИА «Новости».
В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения, подозреваемого задержали. Он включен в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Франции. У другой школы был задержан брат нападавшего. По данным агентства, им оказался Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в соцсетях материалов террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ