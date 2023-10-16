Посольство России в Париже: Напавший на школу во Франции радикализировался не в РФ

Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»

Tекст: Ольга Никитина

«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

«Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.