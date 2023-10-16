Yedioth Ahronoth: США потребовали от Израиля не нападать на Ливан первым

Yedioth Ahronoth: США пообещали помощь Израилю в случае нападения «Хезболла»

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что во время визита в Израиль министр обороны США Ллойд Остин предложил израильским чиновникам заключить соглашение о ненападении на Ливан первыми. В случае, если «Хезболла» атакует израильскую территорию, Вашингтон окажет помощь, и перебросит авиацию в регион, если нападение на Израиль произойдет с севера, передает ТАСС.

Газета отмечает, что Израиль якобы согласился на это предложение, официальных заявлений обеих сторон по этому вопросу не было.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследуют разные сторонние игроки в палестино-израильском конфликте, и почему локальные разногласия перекинулись на весь регион.