Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».6 комментариев
Анкара выразила надежду на согласование дорожной карты по газовому хабу в этом году
Анкара оценила готовность Москвы в кратчайшие сроки согласовать дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, сообщил источник в администрации президента страны Реджепа Эрдогана.
По информации источника, в Анкаре приветствуют настрой российских партнеров к скорому завершению дорожной карты по этому проекту – ожидается, что до конца года стороны смогут согласовать все детали и приступить к реализации проекта, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.