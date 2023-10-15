Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Израиль заявил об авиаударах по «Хезболле» в Ливане
Израильская авиация начала бить по инфраструктуре движения «Хезболла» на ливанской территории, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Самолеты ВВС Израиля наносят авиаудары по инфраструктуре движения на территории Ливана, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
До этого движение «Хезболла» заявило о двух подбитых танках, бронетранспортере и раненых и погибших израильских военнослужащих при атаке на казарму израильских военных на границе с Ливаном.